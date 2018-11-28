القطري عبد الكريم حسن يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2018

توج عبد الكريم حسن لاعب نادي السد القطري ومنتخب قطر بجائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة للعام الحالي 2018.

الإعلان عن فوز حسن بالجائزة جاء خلال حفل أقيم، الأربعاء، في العاصمة العُمانية مسقط.

التفاصيل:

حسن، البالغ عمره 25 عاما، قدم عروضا لافتة هذا الموسم وساعد نادي السد على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

حسن تفوق على اليابانيين يوما سوزوكي وكينتو ميساو ثنائي كاشيما انتلرز بطل دوري أبطال آسيا.

حسن بدأ مسيرته مع السد عام 2010 وتوج مع الفريق بدوري الأبطال في العام التالي.

حسن توج بجائزة أفضل لاعب صاعد تحت 21 عاما موسم 2012-2013 وساهم في فوز قطر بكأس الخليج 2014.

حسن، الذي توج بالجائزة خلفا للسوري عمر خربين أفضل لاعب عام 2017، قال عقب تسلم الجائزة: "لولا زملائي ما حصلت على هذه الجائزة".

أفضل لاعبة:

الصينية وانغ شوانغ، لاعبة باريس سان جيرمان، فازت بجائزة أفضل لاعبة بعد تفوقها على الأسترالية سمانثا كير واليابانية ساكي كوماجاي.

وانغ شوانغ قالت عقب فوزها "إنها لحظة فارقة في مسيرتي وأشكر بلدي الصين والاتحاد وكل من دعمني للوصول إلى هذه المكانة".

وانغ شوانغ أحرزت أربعة أهداف خلال نهائيات كأس آسيا للسيدات لتساهم في حصول الصين على المركز الثالث في البطولة قبل أن تنتقل إلى سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/آب الماضي.

أفضل لاعب لكرة الصالات:

الإيراني علي أصغر حسن زادة حصد جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات.

سيطرة يابانية:

الياباني جو أويوا مدرب كاشيما توج بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال متفوقا على رافشان حيدروف الذي قاد بلاده أوزبكستان للفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما العام الجاري والعراقي باسم قاسم الذي قاد القوة الجوية العراقية للفوز بكأس الاتحاد الأسيوي.

اليابانية أساكو تاكاكورا فازت بجائزة أفضل مدربة في آسيا للعام الحالي.

هذه المرة السادسة التي تتوج فيها تاكاكورا مدربة منتخب اليابان للسيدات بهذه الجائزة بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017.

تاكاكورا قادت المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن بعدما تغلب على أستراليا 1-صفر في النهائي.

جوائز أخرى: