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فيديو: تأجيل مباراة الإياب بنهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية

25/11/2018

قال منظمو كأس ليبرتادوريس لكرة القدم إن مباراة إياب النهائي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز تأجلت للمرة الثانية قبل ساعات من انطلاقها.

التفاصيل:
  • قرار التأجيل جاء بعد شكوى من بوكا جونيورز بان المباراة لا يمكن أن تقام في ظل هذه الظروف التي لا تعد عادلة بالنسبة للفريقين.
  • كان من المقرر أن تقام المباراة الحاسمة، السبت، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا جونيورز بعد أن تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قبل جماهير، ريفر بليت، خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
  • رئس اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إليخاندرو دومينيغز، قال: "لا نريد أن تكون هناك أي أعذار يمكن أن تساق بأن الظروف لم تكن متكافئة بالنسبة لكلا الفريقين. نريد أن يكون أمام الفريقين وقت للتعافي".
  • نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني طلب في وقت سابق وبشكل رسمي تأجيل المباراة قائلا إنها لا يمكن أن تقام إلا في ظل "ظروف متكافئة" بالنسبة لكلا الفريقين.
  • الفريقان تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب يوم 11 من الشهر الجاري.
خلفية:
  • ينظر إلى النهائي بين قطبي بوينس أيرس، وهو الأول بين أكبر فريقين في الأرجنتين على اللقب القاري، باعتباره أعظم نهائي في تاريخ البطولة الممتد على مدار 58 عاما.
  • قبل ثلاث سنوات تم إلغاء مواجهة بين الغريمين في دور 16 بنفس البطولة بين الشوطين بعد هجوم جمهور بوكا على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل في النفق المؤدي لغرف الملابس.
  • ريفر تأهل إلى دور الثمانية آنذاك بعد استبعاد بوكا من البطولة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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