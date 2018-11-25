فيديو: تأجيل مباراة الإياب بنهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية

قال منظمو كأس ليبرتادوريس لكرة القدم إن مباراة إياب النهائي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز تأجلت للمرة الثانية قبل ساعات من انطلاقها.

التفاصيل:

قرار التأجيل جاء بعد شكوى من بوكا جونيورز بان المباراة لا يمكن أن تقام في ظل هذه الظروف التي لا تعد عادلة بالنسبة للفريقين.

كان من المقرر أن تقام المباراة الحاسمة، السبت، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا جونيورز بعد أن تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قبل جماهير، ريفر بليت، خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

رئس اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إليخاندرو دومينيغز، قال: "لا نريد أن تكون هناك أي أعذار يمكن أن تساق بأن الظروف لم تكن متكافئة بالنسبة لكلا الفريقين. نريد أن يكون أمام الفريقين وقت للتعافي".

نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني طلب في وقت سابق وبشكل رسمي تأجيل المباراة قائلا إنها لا يمكن أن تقام إلا في ظل "ظروف متكافئة" بالنسبة لكلا الفريقين.

الفريقان تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب يوم 11 من الشهر الجاري.

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