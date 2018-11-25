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شاهد: اشتباكات عنيفة تؤجل كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز

25/11/2018

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تأجيل موعد إياب نهائي كأس" ليبرتادوريس" القارية بين "ريفر بليت" و "بوكا جونيورز"

التفاصيل
  • اللقاء كان مقررا مساء أمس السبت، إلا أنه تأجل إلى مساء اليوم الأحد.
  • قال اتحاد أمريكا الجنوبية إن هذه المواجهة التي تقام بين غريمي العاصمة الأرجنتينية تم تأجيلها بعد تعرض الحافلة التي كانت تقل لاعبي "بوكا" لاعتداء من قبل مشجعي "ريفر بليت".
  • أفادت وسائل إعلام محلية برشق مشجعين ينتمون لنادي "ريفر بليت" الحافلة التي كانت تقل لاعبي "بوكا" نحو ملعب المباراة بالأحجار ومواد أخرى حينما كانت تهم بدخول الملعب.
  • جرى نقل لاعبين من "بوكا" إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر هذا الاعتداء.
  • عناصر الشرطة ردت على المهاجمين بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
  • انتهت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب نادي "بوكا" يوم 11 من الشهر الجاري بالتعادل بهدفين لكل فريق.
  • هذه هي المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكأس "ليبرتادوريس" بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر
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