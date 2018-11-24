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شاهد: ليفربول يفوز بثلاثية على واتفورد ويلاحق السيتي المتصدر

24/11/2018

واصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول من تمريرة لساديو ماني في الدقيقة 67.

وبعدها بتسع دقائق أضاف ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة.

وفي الدقيقة 82 لعب ليفربول بعشرة لاعبين بعد طرد جوردان هندرسون بسبب الإنذار الثاني. ولم يتأثر ليفربول بذلك وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

بهذا الفوز يواصل ليفربول مسيرته من دون هزيمة في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليحافظ الفريق على المركز الثاني برصيد 33 نقطة متأخرا بنقطتين فقط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، الذي فاز 4-صفر خارج أرضه على وست هام يونايتد.

أما واتفورد فتراجع إلى المركز التاسع بعدما بقي من دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وسيلتقي ليفربول في الجولة المقبلة مع جاره إيفرتون في ديربي قوي للمدينة، فيما يواجه واتفورد فريق ليستر سيتي.

المصدر : وكالات
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