شاهد: ثلاثية نظيفة من إيبار تعيد ريال مدريد إلى دوامة الهزائم

ألحق إيبار هزيمة كبيرة بضيفه ريال مدريد وتغلب عليه 3- صفر في المرحلة 13 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

قدم إيبار مباراة قوية وتألق لاعبوه بشكل لافت فيما عانى دفاع ريال مدريد بشدة.

سجل غونزالو إيسكالانتي الهدف الأول في الدقيقة 16 الذي احتسبه حكم المباراة بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

أضاف سيرغي إنريش الهدف الثاني لإيبار في الدقيقة 52 بعد استغلال خطأ من دفاع ريال مدريد قبل أن يضيف كيكي غارسيا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

وكاد فريق الباسك أن يزيد من أهدافه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد حال دون ذلك.

ويحتل إيبار المركز السابع برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد سادس الترتيب.

وهذه هي أول مباراة يخوضها الريال تحت قيادة سانتياغو سولاري كمدرب دائم لريال مدريد عقب أربعة انتصارات متتالية خلال فترته كمدرب مؤقت.