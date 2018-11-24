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أمنستي: لا لمشاركة السعودية والإمارات بتنظيم مونديال 2022

جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - أرشيفية
جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - أرشيفية
24/11/2018

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.

جاء ذلك في بيان أصدره مدير السياسات والشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية ببريطانيا آلان هوغارث، تعقيبا على تصريحات لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال فيها إنه يستكشف إمكانية توسيع بطولة كأس العالم 2022 المقرر تنظيمها في قطر، ليشارك فيها 48 دولة على غرار بطولة عام 2026، بدلا من 32 دولة كما هو الوضع الآن.

تصريحات هوغارث:
  • فكرة جيانو إنفانتينو تأتي في وقت تقوم فيه السعودية والإمارات بقمع منتقدي الحكومة والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
  • أية توسعة لبطولة كأس العالم في قطر لتضم السعودية والإمارات ينبغي أن تأتي بناء على اعتراف مناسب من جانب فيفا بحاجة البلدين إلى تحسين سجليهما في حقوق الإنسان بشكل كبير.
  • المسؤولون السعوديون لم يتورطوا فقط في القتل الوحشي لـ(الصحفي السعودي) جمال خاشقجي، لكن نشطاء حقوق المرأة المعتقلين تعرضوا أيضا للتعذيب عبر الصعق بالكهرباء والجلد في أحد السجون بجدة.
  • في الإمارات كان الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز أحدث الأشخاص الذين يتعرضون للسجن بعد محاكمة صورية.
موقف الفيفا:
  • كان إنفانتينو قد قال الأسبوع الماضي إن توسعة بطولة كأس العالم لتضم 48 منتخبا، سيعني إجراء 80 مباراة، وهو ما سيستدعي الحاجة إلى إجراء بعض المباريات خارج قطر، التي التزمت ببناء ثمانية ملاعب جديدة.
  • قالت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية إنه من غير المتوقع أن توافق قطر على مشاركة السعودية والإمارات في تنظيم البطولة، في ظل الحصار الذي تفرضه الرياض وأبوظبي على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2016.
  • لكن إنفانتينو قال إنه ربما تكون مشاركة البلدين فرصة لتضييق هوة الخلاف مع قطر.
  • متحدث باسم الفيفا قال إن الاتحاد مازال يجري "دراسة جدوى" بشأن توسعة بطولة 2022، وإن القرار النهائي في هذا الصدد سيصدر اجتماع مجلس الفيفا والذي يعقد خلال شهر مارس/آذار المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
المصدر : الإندبندنت + الجزيرة مباشر
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