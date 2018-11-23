كلوب ينتقد مدرب منتخب مصر بسبب صلاح

عبر يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة عن استيائه من تصريحات مدرب منتخب مصر خافيير أجيري بشأن بقاء اللاعب المصري محمد صلاح في ليفربول.

التفاصيل:

تصريحات كلوب جاءت ردا على تلميح المدرب المكسيكي أجيري بشأن إمكانية انتقال صلاح بنهاية الموسم إذا فشل ليفربول في الفوز بالألقاب.

أجيري كان قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن صلاح يؤدي بصورة رائعة مع ليفربول، لكنه سيصاب بالإحباط إذا لم يفز بالألقاب هذا الموسم، خاصة في ظل سعي ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه.

كلوب رد في مؤتمر صحفي قائلا: "أريد أن أقول إنه (أجيري) إذا لم يفز بلقب خلال العامين المقبلين فإن عليه الانتقال إلى ناد آخر أو بلد آخر".

كلوب أضاف: "لا أعلم لماذا يقول البعض أشياء مثل هذه… بالطبع لا أتفق مع هذا لكنه عالم حر ويمكن لكل شخص أن يقول ما يريد".

ماني باق في ليفربول: