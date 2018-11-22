إنفانتينو: كأس العالم في قطر سيكون الأفضل على الإطلاق

‬‬قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن نسخة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 ستكون الأفضل على الإطلاق.

تصريحات إنفانتينو جاءت في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورت" الرياضية في مقابلة أمس الأربعاء.

أبرز تصريحات إنفانتينو في المقابلة:

كأس العالم في قطر سيكون بطولة مثيرة للغاية… ومذهلة ورائعة.

نحن في الاتحاد الدولي لكرة القدم نسعى للأفضل، وهو ما يعني أن كل نسخة لكأس العالم يجب أن تكون الأفضل على الإطلاق/ كما حدث في نسخة روسيا 2018.

تتوافر جميع المقومات التي ستجعل من نسخة كأس العالم 2022 حدثا لا يُنسى.

بخصوص صغر مساحة قطر وفائدة ذلك بالنسبة للبطولة قال إنفانتينو: "ستكون المسافات قريبة للغاية. لن تزيد المسافة بين ملعب وآخر على ساعة واحدة فقط، وستقام البطولة في دولة تتمتع ببنية أساسية جاهزة للترحيب بالعالم".

المناخ سيكون رائعا كذلك … درجات الحرارة ستتراوح ما بين 15 إلى 25 درجة مئوية في الدوحة وهذه هي الظروف المثالية لمثل هذا الحدث.

نسخة كأس العالم هذه ستترك إرثا عظيما. على الجانب الاجتماعي كان لها تأثير كبير على المنطقة بأسرها.

عندما تفكر في جميع المناقشات بشأن حقوق الإنسان ورفاهية العمال… ستجد أنه وبدون كأس العالم فإن هذه المناقشات لم تكن لتطرح كما لم يكن بالإمكان إدخال مثل هذه التحسينات التي حدثت.

هذه بالفعل بطولة كأس العالم دائما ما تقام على ملاعب جميلة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك 170 ألف مقعد وشحنها إلى دول أخرى تحتاجها في أفريقيا وآسيا.

ستظهر البطولة أن العالم العربي يفكر بطريقة إيجابية وأن العالم سينبهر".

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