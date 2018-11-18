البث الحي
رياضة

بي بي سي تعلن قائمتها النهائية لأفضل لاعب أفريقي في 2018

18/11/2018

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية السبت قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2018.

التفاصيل:
  • ضمت القائمة من اللاعبين العرب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي المهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.
  • الثنائي العربي يتنافس للحصول على الجائزة مع السنغاليين ساديو ماني، مهاجم ليفربول، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، بالإضافة للغاني، توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.
  • كشفت بي بي سي عن فتح باب التصويت للجماهير حتى الثاني من ديسمبر/كانون الثاني، على أن يتم الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة في 14 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.
  • غاب عن الجائزة هذا العام الجزائري رياض محرز، الذي انتقل هذا الموسم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من نادي ليستر سيتي، بعدما تُوج بالجائزة في 2016.
خلفية:
  • كان صلاح قد فاز بالجائزة العام الماضي بعدما وصل للقائمة النهائية مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ، الذي كان حينها يلعب لنادي بروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية.
  • قدم صلاح وبنعطية أداء لافتا في العام الحالي سواء مع فريقيهما أو مع منتخبي مصر والمغرب، اللذين لعبا في كأس العالم الأخيرة بروسيا الصيف الماضي، قبل أن يحجزا مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي