بي بي سي تعلن قائمتها النهائية لأفضل لاعب أفريقي في 2018

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية السبت قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2018.
التفاصيل:
- ضمت القائمة من اللاعبين العرب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي المهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.
- الثنائي العربي يتنافس للحصول على الجائزة مع السنغاليين ساديو ماني، مهاجم ليفربول، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، بالإضافة للغاني، توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.
- كشفت بي بي سي عن فتح باب التصويت للجماهير حتى الثاني من ديسمبر/كانون الثاني، على أن يتم الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة في 14 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.
- غاب عن الجائزة هذا العام الجزائري رياض محرز، الذي انتقل هذا الموسم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من نادي ليستر سيتي، بعدما تُوج بالجائزة في 2016.
خلفية:
- كان صلاح قد فاز بالجائزة العام الماضي بعدما وصل للقائمة النهائية مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ، الذي كان حينها يلعب لنادي بروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية.
- قدم صلاح وبنعطية أداء لافتا في العام الحالي سواء مع فريقيهما أو مع منتخبي مصر والمغرب، اللذين لعبا في كأس العالم الأخيرة بروسيا الصيف الماضي، قبل أن يحجزا مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل.