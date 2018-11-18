بي بي سي تعلن قائمتها النهائية لأفضل لاعب أفريقي في 2018

قدم صلاح وبنعطية أداء لافتا في العام الحالي سواء مع فريقيهما أو مع منتخبي مصر والمغرب، اللذين لعبا في كأس العالم الأخيرة بروسيا الصيف الماضي، قبل أن يحجزا مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل.