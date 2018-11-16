شاهد: صلاح يقود الفراعنة للفوز على تونس

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجمعة، منتخب مصر للتغلب على ضيفه التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.
تفاصيل المباراة
- قدم المنتخبان مباراة قوية للغاية بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، شهدت العديد من الفرص والكثير من الأهداف، رغم ضمان الطرفين التأهل للبطولة الأفريقية قبل هذه الجولة.
- تقدم منتخب تونس الملقب بـ"نسور قرطاج"، بهدف عن طريق نعيم سيلتي في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
- عاد محمود تريزيغيه ليعادل النتيجة بهدف في الدقيقة 32 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
- في الشوط الثاني، بادر منتخب مصر بالتسجيل وأحرز الهدف الثاني عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.
- التقدم المصري لم يستمر أكثر من 12 دقيقة ليعود نعيم سيلتي لتعديل النتيجة بهدف ثان لتونس.
- في ظل انتظار الجميع لنهاية المباراة بالتعادل، نجح محمد صلاح في اقتناص الفوز لمنتخب بلاده بهدف ثالث لمصر في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.
- بهذه النتيجة، يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن مصر، وسوازيلاند الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن النيجر.