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شاهد: صلاح يقود الفراعنة للفوز على تونس

16/11/2018

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجمعة، منتخب مصر للتغلب على ضيفه التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

تفاصيل المباراة
  • قدم المنتخبان مباراة قوية للغاية بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، شهدت العديد من الفرص والكثير من الأهداف، رغم ضمان الطرفين التأهل للبطولة الأفريقية قبل هذه الجولة.
  • تقدم منتخب تونس الملقب بـ"نسور قرطاج"، بهدف عن طريق نعيم سيلتي في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
  • عاد محمود تريزيغيه ليعادل النتيجة بهدف في الدقيقة 32 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
  • في الشوط الثاني، بادر منتخب مصر بالتسجيل وأحرز الهدف الثاني عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.
  • التقدم المصري لم يستمر أكثر من 12 دقيقة ليعود نعيم سيلتي لتعديل النتيجة بهدف ثان لتونس.
  • في ظل انتظار الجميع لنهاية المباراة بالتعادل، نجح محمد صلاح في اقتناص الفوز لمنتخب بلاده بهدف ثالث لمصر في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.
  • بهذه النتيجة، يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن مصر، وسوازيلاند الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن النيجر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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