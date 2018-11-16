شاهد: صلاح يقود الفراعنة للفوز على تونس

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجمعة، منتخب مصر للتغلب على ضيفه التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

تفاصيل المباراة