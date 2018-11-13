ريال مدريد يؤكد تعيين سولاري مدربا للفريق الأول حتى 2021

قال نادي ريال مدريد الإسباني إنه عين سانتياغو سولاري مدربا للفريق الأول حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.
التفاصيل:
- صدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تعيين سولاري مدربا للفريق الملكي.
- تمنع لوائح الاتحاد الإسباني بقاء المدرب المؤقت في منصبه أكثر من 15 يوما، وانتهت هذه المدة بالنسبة لسولاري يوم الإثنين.
- قاد الأرجنتيني (42 عاما) بطل أوربا لأربعة انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية مؤقتا، سجل خلالها الفريق 15 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات، في أفضل بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.
- لعب سولاري لريال مدريد بين عامي 2000 و2005 إلى جوار المدرب السابق زين الدين زيدان وسجل معه 27 هدفا في 179 مباراة.
- قاد سولاري الفريق الثاني لريال مدريد منذ 2016 حتى توليه المسؤولية عقب إقالة يولن لوبتيغي قبل أسبوعين بعد 14 مباراة فقط وسلسلة من الهزائم انتهت بالخسارة 5-1 أمام برشلونة، مما تراجع بترتيب النادي إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.