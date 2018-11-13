ريال مدريد يؤكد تعيين سولاري مدربا للفريق الأول حتى 2021

قاد سولاري الفريق الثاني لريال مدريد منذ 2016 حتى توليه المسؤولية عقب إقالة يولن لوبتيغي قبل أسبوعين بعد 14 مباراة فقط وسلسلة من الهزائم انتهت بالخسارة 5-1 أمام برشلونة، مما تراجع بترتيب النادي إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.