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ريال مدريد يؤكد تعيين سولاري مدربا للفريق الأول حتى 2021

سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد
سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد
13/11/2018

قال نادي ريال مدريد الإسباني إنه عين سانتياغو سولاري مدربا للفريق الأول حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.

التفاصيل:
  • صدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تعيين سولاري مدربا للفريق الملكي.
  • تمنع لوائح الاتحاد الإسباني بقاء المدرب المؤقت في منصبه أكثر من 15 يوما، وانتهت هذه المدة بالنسبة لسولاري يوم الإثنين.
  • قاد الأرجنتيني (42 عاما) بطل أوربا لأربعة انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية مؤقتا، سجل خلالها الفريق 15 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات، في أفضل بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.
  • لعب سولاري لريال مدريد بين عامي 2000 و2005 إلى جوار المدرب السابق زين الدين زيدان وسجل معه 27 هدفا في 179 مباراة.
  • قاد سولاري الفريق الثاني لريال مدريد منذ 2016 حتى توليه المسؤولية عقب إقالة يولن لوبتيغي قبل أسبوعين بعد 14 مباراة فقط وسلسلة من الهزائم انتهت بالخسارة 5-1 أمام برشلونة، مما تراجع بترتيب النادي إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.
المصدر : وكالات
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