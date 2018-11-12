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حكم بحبس أبو تريكة سنة في قضية تهرب ضريبي

لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة
لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة
12/11/2018

قضت محكمة مصرية بحبس نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة سنة في قضية تهرب ضريبي.

التفاصيل:
  • وكالة الأنباء المصرية الرسمية قالت إن "محكمة جنح التهرب الضريبي قضت بحبس أبو تريكة سنة غيابيا وكفالة 20 ألف جنيه، نحو 1150 دولارا، لإدانته في قضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، 40 ألف دولار، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات".
  • وسائل إعلام محلية قالت إن دفاع أبو تريكة، المقيم خارج مصر حاليًا، طالب بتأجيل الحكم في القضية للاطلاع على مستندات القضية.
  • النائب العام المصري نبيل أحمد صادق وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
  • السلطات المصرية أدرجت أبو تريكة على "قوائم الإرهاب" في أبريل/ نيسان الماضي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية".
المصدر : وكالات
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