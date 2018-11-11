شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز 2-صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي

أحرز محمد صلاح هدفا في الشوط الأول وأضاف شيردان شاكيري هدفا ثانيا في الشوط الثاني ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن حارس فولهام سيرغيو ريكو من التصدي لعدة هجمات من صلاح، قبل أن ينجح المصري في تسجيل الهدف الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام هدفا بضربة رأس ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليأتي الرد سريعا عبر النجم المصري من هجمة مرتدة في الدقيقة 41 ويتمكن صلاح من هز الشباك ويفتتح التسجيل لأصحاب الأرض.

وأضاف شاكيري الهدف الثاني لليفربول بتسديدة مباشرة في الدقيقة 53 ليتلقى فولهام الخسارة السادسة على التوالي في الدوري الممتاز ويقبع في ذيل ترتيب المسابقة.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة ديربي مثيرة في وقت لاحق اليوم الأحد أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

وازداد موقف فولهام صعوبة حيث تجمد رصيده عند خمس نقاط يتذيل بها ترتيب المسابقة.

وسيواجه ليفربول واتفورد خارج أرضه في الجولة المقبلة، فيما يستضيف فولهام ساوثامبتون.