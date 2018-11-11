شاهد: سيتي يفوز على يونايتد 3-1 ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد 3-1 ليؤكد صدارته لمسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله ديفيد سيلفا في الدقيقة 12 من عرضية لرحيم ستيرلنغ.

وضاعف سيتي من تقدمه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما انطلق سيرخيو أغويرو باتجاه المرمى وتبادل الكرة مع رياض محرز قبل أن يسدد بقوة في الزاوية الضيقة لمرمى ديفيد دي خيا.

وأشرك جوزيه مورينيو مدرب يونايتد المهاجم روميلو لوكاكو بدلا من جيسي لينغارد في الدقيقة 57. وبعد لحظات من مشاركة اللاعب البلجيكي ساهم في عودة فريقه إلى المباراة، بعد أن سقط لوكاكو داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من الحارس إيدرسون ونفذ المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف إلكاي غندوغان الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 من المباراة.

بهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة يتصدر بها ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن ليفربول ملاحقه المباشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 20 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف واتفورد.