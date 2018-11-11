شاهد: برشلونة يسقط برباعية على أرضه رغم عودة ميسي

خسر برشلونة لأول مرة على أرضه في جميع المسابقات منذ أكثر من عامين بعدما سقط 4-3 أمام ريال بيتيس باستاد نو كامب اليوم الأحد رغم عودة ليونيل ميسي من الإصابة.

الأهداف:

منح الجناح المتألق جونيور تقدما مستحقا لبيتيس في الدقيقة 20 بعدما أنهى هجمة مرتدة بنجاح.

ضاعف القائد خواكين تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 35 بعد هجمة أخرى رائعة قادها جونيور.

قلص ميسي الفارق من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.

بيتيس استعاد تقدمه بفارق هدفين عبر جيوفاني لو سيلسو.

رد أرتورو فيدال سريعا لصاحب الأرض ليقلص الفارق مرة أخرى.

شهدت المباراة طرد الكرواتي إيفان راكيتيتش لحصوله على إنذارين.

بعد طرد راكيتيتش جعل سيرجيو كاناليس النتيجة 4-2 لصالح بيتيس.

أضاف ميسي هدفا اخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن بيتيس صمد ليحقق فوزه الأول في نو كامب منذ 1998.

محصلة المباراة: