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شاهد: برشلونة يسقط برباعية على أرضه رغم عودة ميسي

11/11/2018

خسر برشلونة لأول مرة على أرضه في جميع المسابقات منذ أكثر من عامين بعدما سقط 4-3 أمام ريال بيتيس باستاد نو كامب اليوم الأحد رغم عودة ليونيل ميسي من الإصابة.

الأهداف:
  • منح الجناح المتألق جونيور تقدما مستحقا لبيتيس في الدقيقة 20 بعدما أنهى هجمة مرتدة بنجاح.
  • ضاعف القائد خواكين تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 35 بعد هجمة أخرى رائعة قادها جونيور.
  • قلص ميسي الفارق من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.
  • بيتيس استعاد تقدمه بفارق هدفين عبر جيوفاني لو سيلسو.
  • رد أرتورو فيدال سريعا لصاحب الأرض ليقلص الفارق مرة أخرى.
  • شهدت المباراة طرد الكرواتي إيفان راكيتيتش لحصوله على إنذارين.
  • بعد طرد راكيتيتش جعل سيرجيو كاناليس النتيجة 4-2 لصالح بيتيس.
  • أضاف ميسي هدفا اخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن بيتيس صمد ليحقق فوزه الأول في نو كامب منذ 1998.
محصلة المباراة:
  • رغم الخسارة، ظل برشلونة، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، في الصدارة برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة القادمة للمسابقة، التي ستجرى بالعاصمة مدريد.
  • في المقابل، ارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
  • قدم دفاع برشلونة أحد أسوأ عروضه في البطولة هذا الموسم، بعدما ارتكب سلسلة من الهفوات الكارثية برفقة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، ما تسبب في تلقيه تلك الخسارة الموجعة.
  • هذا هو الفوز الأول لبيتيس على برشلونة في البطولة منذ أكثر من عشرة أعوام، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الأندلسي على نظيره الكتالوني إلى 29 من آذار/مارس عام 2008، عندما فاز 3-2 على برشلونة. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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