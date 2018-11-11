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" الرعاية الوهمية" لـ "مانشستر سيتي" تثير غضب منافسيه بأوربا

11/11/2018

طالبت أندية أوروبية لكرة القدم بفرض عقوبات ضد مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يمتلكه منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، لمخالفته لوائح النزاهة المالية.

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة ذي صن البريطانية:
  •  نوادي بايرن ميونيخ من ألمانيا، وريال مدريد وبرشلونه من أسبانيا، يرغبون في معاقبة مانشستر سيتي جراء مزاعم مخالفة النادي للوائح النزاهة المالية في تمويل الأندية الأوروبية عبر إخفاء ملايين الجنيهات التي وصلت للنادي من المالك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر طرق ملتوية.
  • الأندية الأوروبية العملاقة ترغب أيضا في قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإعادة فتح تحقيق بدأ في العام 2014 ضد النادي الإنجليزي كما يطالبون بحظر مشاركة مانشستر سيتي في المنافسات القارية نتيجة ما وصفته بعمليات الغش والخداع التي اتبعها النادي الإنجليزي في الكشف والافصاح عن مصادر تمويله الحقيقية.
  • مجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرت الأسبوع الماضي تحقيقا استقصائيا حول إدارة نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي، المملوك للملياردير الإماراتي منصور بن زايد، جاء فيه أن الملايين من أموال الرعاية التي مكنت النادي من بلوغ معايير النزاهة الكروية جاءت مباشرة من ملاك النادي في "أبو ظبي".
  • غالبية عمليات التلاعب تدور حول تمويلات مباشرة من المالك في شكل رعايات وهمية من جانب شركة الاتحاد الإماراتية للطيران وشركات أخرى في الإمارات.
  • نقلت الصحيفة عمن وصفته بمصدر مطلع قوله: "لقد طلبنا كافة الوثائق التي نشرتها دير شبيغل الألمانية وفوتبول ليكس لكي يتم تقديمها في هذه القضية. لقد وصلتنا بعض تلك الوثائق بالفعل، وقمنا بتمريرها إلى المحامين الذين يعتقدون أن لديهم قضية قوية مضمونة المكسب أمام المحاكم الأوروبية."
خلفية:
  • تأسس مانشستر سيتي عام 1875.
  • مر النادي بمسار طويل من الانكسارات والانتصارات، حيث هبط مرارا إلى الدرجة الأولى (التي تلي الممتازة) والثانية، كما فاز بألقاب وبطولات محلية وأوروبية.
  • في عام 2009 أصبحت مجموعة أبو ظبي المتحدة هي المالك الجديد لنادي لمانشستر سيتي.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة ذي صن البريطانية
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