البث الحي
رياضة

إلغاء مباراة "قمة التنس" بالسعودية

11/11/2018

أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، إلغاء مباراته المقررة الشهر المقبل ضد منافسه الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالميا.

التفاصيل:
  • أبلغ نادال القسم الرياضي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت" الجمعة أن المباراة- التي كان من المقرر إقامتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 22 من ديسمبر/كانون الأول المقبل "لن تجري خلال العام 2018 الحالي نتيجة لإصابة نادال".
  •  هيئة الإذاعة البريطانية أشارت إلى وجود مطالبات لدجوكوفيتش ونادال لإلغاء تلك المباراة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في 2 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • نادال قال للصحفيين (الشهر الماضي) إنه ومنافسه دجوكوفيتش سوف يتخذان قرار قريبا بمجرد توافر المزيد من المعلومات عن موقف السلطات السعودية من تلك القضية.
  • انسحب نادال من المنافسة على نهائيات بطولة هيئة التنس الدولية (إيه تي بي) ومقرها في العاصمة البريطانية لندن والتي تقوم شركة طيران الإمارات بالمشاركة في رعايتها.
  • على الصعيد نفسه، قال المعلق الرياضي جوناثان ليو في مقال للرأي بصحيفة ذي إندبندنت أون صنداي الصادرة الأحد إن المملكة العربية السعودية تستغل الأحداث الرياضية ومشاهير وأبطال الألعاب المختلفة لتلميع صورتها، مؤكدا أن الرياضة باتت أحد مكونات السياسة السعودية مؤخرا.

خلفيات:
  • قتل خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفت السعودية لأكثر من أسبوعين مقتل ثم عادت وأقرت بمقتله إثر ضغوط دولية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال قبل توجهه السبت إلى باريس إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
  • أردوغان: على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.
  • أردوغان: لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان خاشقجي.
المصدر : بي بي سي
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي