إلغاء مباراة "قمة التنس" بالسعودية

أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، إلغاء مباراته المقررة الشهر المقبل ضد منافسه الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالميا.

التفاصيل:

أبلغ نادال القسم الرياضي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت" الجمعة أن المباراة- التي كان من المقرر إقامتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 22 من ديسمبر/كانون الأول المقبل "لن تجري خلال العام 2018 الحالي نتيجة لإصابة نادال".

هيئة الإذاعة البريطانية أشارت إلى وجود مطالبات لدجوكوفيتش ونادال لإلغاء تلك المباراة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في 2 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

نادال قال للصحفيين (الشهر الماضي) إنه ومنافسه دجوكوفيتش سوف يتخذان قرار قريبا بمجرد توافر المزيد من المعلومات عن موقف السلطات السعودية من تلك القضية.

انسحب نادال من المنافسة على نهائيات بطولة هيئة التنس الدولية (إيه تي بي) ومقرها في العاصمة البريطانية لندن والتي تقوم شركة طيران الإمارات بالمشاركة في رعايتها.

على الصعيد نفسه، قال المعلق الرياضي جوناثان ليو في مقال للرأي بصحيفة ذي إندبندنت أون صنداي الصادرة الأحد إن المملكة العربية السعودية تستغل الأحداث الرياضية ومشاهير وأبطال الألعاب المختلفة لتلميع صورتها، مؤكدا أن الرياضة باتت أحد مكونات السياسة السعودية مؤخرا.

كأس الملك سلمان للتنس … بطلي العالم في أقوى منافسة 🇸🇦🇸🇦💪 pic.twitter.com/jp7J6T6A8J — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2018

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