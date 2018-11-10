نقابة الصحفيين في مصر تقرر مقاطعة مرتضى منصور لمدة عام

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية، السبت، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة عام على خلفية منعه صحفيين من دخول مقر النادي.
بيان نقابة الصحفيين:
- حذر مجلس النقابة من أنه سيحيل أي صحفي يخالف القرار للتحقيق النقابي.
- المجلس أعلن مخاطبته النائب العام نبيل صادق؛ لتمكين الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، من دخول مقر النادي مع توفير الحماية لهم.
- النقابة قررت مخاطبة البرلمان للاستجابة لأي طلبات للنيابة العامة، تمكنها من استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من الصحفيين ضد رئيس الزمالك الذي يشغل عضوية البرلمان ما يمنحه حصانة تحظر استدعاءه للتحقيق قبل رفعها.
خلفية:
- الأربعاء الماضي، اتهم صحفيون، في بلاغ للنيابة العامة، مسؤولي وأفراد أمن نادي الزمالك بالاعتداء عليهم بناء على تعليمات من رئيس النادي.
- كان مرتضى منصور، منع صحفيين من ذوي العضوية العاملة بالنادي، من الدخول إليه منذ عدة أسابيع من دون إبداء أسباب، وفق تقارير محلية.
- كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قررت إيقاف منصور عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم تحت مظلة الاتحاد القاري لمدة عام وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار، وإذا لم ينفذ القرار سيتم حرمان الزمالك من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجديد.