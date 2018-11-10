البث الحي
رياضة|الجزائر

شاهد: رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يشكو من انتشار تعاطي المنشطات

10/11/2018

شكا مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، من انتشار مشكلة تعاطي المنشطات بين الرياضيين الجزائريين بحيث باتت تشكل ظاهرة واسعة.

التفاصيل:
  • حذر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية من أن اللاعبين أصبحوا يتعاطون المنشطات بدلا من الاجتهاد في التدريب والعمل.
  • أوضح بيراف أنه بسبب المنشطات أصبح الرياضيون الجزائريون يحققون نتائج طيبة في الداخل، لكنهم يفشلون في تحقيق هذه النتائج خارجها.
  • قال بيراف إن تعاطي اللاعبين للمنشطات تحول إلى ظاهرة كبيرة في الجزائر، وقال إنه أبلغ رئيس الأمن الوطني مرتين، وإنه بانتظار فتح تحقيق في المشكلة.
  • تصريحات بيراف جاءت في مقابلة متلفزة مع قناة النهار الجزائرية.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي