شاهد: رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يشكو من انتشار تعاطي المنشطات

شكا مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، من انتشار مشكلة تعاطي المنشطات بين الرياضيين الجزائريين بحيث باتت تشكل ظاهرة واسعة.
التفاصيل:
- حذر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية من أن اللاعبين أصبحوا يتعاطون المنشطات بدلا من الاجتهاد في التدريب والعمل.
- أوضح بيراف أنه بسبب المنشطات أصبح الرياضيون الجزائريون يحققون نتائج طيبة في الداخل، لكنهم يفشلون في تحقيق هذه النتائج خارجها.
- قال بيراف إن تعاطي اللاعبين للمنشطات تحول إلى ظاهرة كبيرة في الجزائر، وقال إنه أبلغ رئيس الأمن الوطني مرتين، وإنه بانتظار فتح تحقيق في المشكلة.
- تصريحات بيراف جاءت في مقابلة متلفزة مع قناة النهار الجزائرية.