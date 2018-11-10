شاهد: الترجي يقسو على الأهلي ويتوج بطلا لأفريقيا

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على الأهلي المصري (الجمعة) على استاد رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.

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