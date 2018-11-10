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شاهد: الترجي يقسو على الأهلي ويتوج بطلا لأفريقيا

9/11/2018

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على الأهلي المصري (الجمعة) على استاد رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.   

  التفاصيل:
  • رغم هزيمته 1 / 3 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على استاد "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية، قلب الترجي النتيجة النهائية لصالحه بالفوز 3 / صفر حيث تغلب على الأهلي 4 / 3 في مجموع المباراتين.     
  • اللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 1994 و2011 فيما تجمد رصيد الأهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علما بأن الفريق المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.
  • يدين الترجي بالفضل الكبير في هذا الفوز والتتويج إلى لاعبه سعد بقير الذي سجل هدفي التقدم للفريق.
  • افتتح بقير التسجيل في وقت قاتل وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ثم عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني له في الدقيقة 54 قبل أن يحرز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86.
  • عزز البدري صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.
  • ورغم محاولات الأهلي في الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكه بالهدف الثاني، افتقدت هذه المحاولات للفعالية. 
المصدر : بي إن سبورتس + وكالات
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