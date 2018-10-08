لماذا لم ترتقِ مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي للمستوى المطلوب

أثر أداء مهاجم ليفربول محمد صلاح في تراجع الأداء في المباراة التي جمعت ليفربول بمتصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بحسب تقرير إخباري.
نشر موقع، ذا سكور، الأمريكي تحليلاً للمواجهة التي جمعت مانشستر سيتي، بغريمه الذي يحتل المركز الثالث الأحد وانتهت بالتعادل السلبي.
وسرد الموقع أسباب عدة جعلت الفريقين يفشلان في لعب مباراة كبيرة ترقى للمستوى الذي كان ينتظره منهما جمهورهما.
فيما يلي أهم هذه الأسباب:
- احتكام مانشستر سيتي لخطة دفاعية بحتة أدّى إلى كبح جماح الأداء الهجومي الذي يعتمده ليفربول عادةً.
- الخطة الدفاعية هذه، جعلت مانشستر سيتي يحكم سيطرته على المباراة، ويفرض على الفريق المستضيف إيقاعاً بطيئاً في اللعب، الأمر الذي أطفأ حماس مشجعي ليفربول المعروفين بتشجيعهم الزائد لفريقهم.
- يبدو أن معاناة صلاح مع نقص التمريرات المجدية لن تتوقف، فنجم ليفربول لم يستطع إحداث أي فرقٍ في المباراة وذلك لأن أغلب الكرات التي وصلته لم تكن مبنية بشكلٍ صحيح.
- مجموع الكرات التي تم تسديدها على المرمى في المباراة، أربعة، ما يدّل على أن الفريقين اعتمدا أسلوب لعبٍ دفاعي بحت، لم يعتمداه العام الماضي في المباريات التي جمعتهما، وشهدت تسجيل أهداف عدة.
- تراجع مستوى الخط الأمامي لليفربول منذ بداية هذا الموسم، وانخفاض فعاليّته عند لمسه للكرات داخل منطقة جزاء الخصم.
- إهدار مانشستر سيتي لفرصته بالخروج من المباراة بنتيجةٍ إيجابية، وذلك بسبب إهدار نجمه، رياض محرز، لضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح "سيتزنس" قبل نهاية المباراة بقليل.