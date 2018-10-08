لماذا لم ترتقِ مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي للمستوى المطلوب

أثر أداء مهاجم ليفربول محمد صلاح في تراجع الأداء في المباراة التي جمعت ليفربول بمتصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بحسب تقرير إخباري.

نشر موقع، ذا سكور، الأمريكي تحليلاً للمواجهة التي جمعت مانشستر سيتي، بغريمه الذي يحتل المركز الثالث الأحد وانتهت بالتعادل السلبي.

وسرد الموقع أسباب عدة جعلت الفريقين يفشلان في لعب مباراة كبيرة ترقى للمستوى الذي كان ينتظره منهما جمهورهما.

فيما يلي أهم هذه الأسباب: