صلاح ينضم لقائمة المرشحين للكرة الذهبية: تعرف عليهم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الإثنين، عبر موقعها الرسمي القائمة الكاملة للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2018.

التفاصيل:

كشفت "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين على مرات منفصلة بواقع خمسة لاعبين في المرة الواحدة كنوع من التشويق حيث يتنافس عليها 30 لاعبا من جميع أنحاء العالم وفي مختلف الدوريات الأوربية.

بات محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي هو اللاعب العربي الوحيد في القائمة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان على قائمة أول أسماء تم الإعلان عنها كل من البرازيلي إليسون بيكر، حارس مرمي ليفربول الإنجليزى، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشسترسيتي الإنجليزى، والأورغوياني أدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل لاعبي ريال مدريد الإسباني.

كشف الموقع "فرانس فوتبول" عن خمسة لاعبين آخرين وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، والأورغوياني دييغو غودين (أتلتيكو مدريد الإسباني).

بعدها بساعتين أعلنت "فرانس فوتبول" عن خمسة أسماء جديدة هي الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزى)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي)، والإسباني ايسكو (ريال مدريد)، والبلجيكي إدين هازارد (تشلسي)، والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

ثم أعلنت "فرانس فوتبول" عن دفعة جديدة من الأسماء ضمت الحارس الفرنسي هوغو لوريس "توتنهام " والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

تواصل الإعلان عن قوائم الأفضل من جانب "فرانس فوتبول" حيث كشفت عن خمسة أسماء جديدة وهم الكرواتي لوكا مودريتش(ريال مدريد) والحارس يان ـوبلاك (أتلتيكو مدريد) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

محمد صلاح:

اختتمت المجلة الفرنسية الإعلان عن قوائم المرشحين بالكشف عن خمسة لاعبين جدد هم المصري محمد صلاح (ليفربول) والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران (ريال مدريد)، والأورغوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش (برشلونة).

جائزة كوبا: