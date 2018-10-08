تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، الاثنين، قائمتها الأولية لنيل جائزة الكرة الذهبية، والتي تضم عشرة مرشحين.

التفاصيل:

تختار لجنة من الصحفيين الفائز بجائزة الكرة الذهبية والتي انطلقت عام 1956.

ستشمل الجوائزة هذا العام لأول مرة جائزة أفضل لاعبة.

تم دمج هذه الجائزة مع جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم وذلك في الفترة من 2010 وحتى 2015 ليصبح اسمها جائزة الكرة الذهبية التي يقدمها "فيفا" لكن الجائزة عادت في 2016 لتخص "فرانس فوتبول" بينما دشن "فيفا" جوائز الأفضل.

رونالدو يدخل القائمة رغم مزاعم الاغتصاب:

من بين المرشحين للقائمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي جاء ترشيحه عقب نفيه مزاعم الاغتصاب التي أثيرت ضده من امرأة أقامت دعوى قضائية ضده في الولايات المتحدة.

ذكرت شركتا نايكي للملابس الرياضية وإلكترونيكس آرت لألعاب الفيديو، وهما يعملان مع رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوربا خمس مرات، يوم الخميس الماضي أنهما يشعران بالقلق بسبب تلك المزاعم.

القائمة:

فيما يلي القائمة التي تضم أول عشرة مرشحين: