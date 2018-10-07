شاهد: تشلسي يفوز بثلاثية نظيفة على ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي

فاز نادي تشلسي على مستضيفه ساوثهامتون بثلاثية نظيفة في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي ليتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي الذي يتصدر بفارق الأهداف.

وافتتح النجم البلجيكي إيدين هازارد التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 30، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف.

وتلقى هازارد تمريرة بينية من روس باركلي انفرد على إثرها بالمرمى ليسدد على يسار أليكس مكارثي حارس مرمى ساوثهامتون مسجلا الهدف الأول لفريقه.

وواصل تشلسي فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني أيضا، ليضيف روس باركلي باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 57 من متابعة لتسديدة أوليفيه جيرو.

وهذا هو الهدف الأول لباركلي مع تشلسي بعد انتقاله إليه قادما من إيفرتون.

واختتم النجم الإسباني ألفارو موراتا أهداف الضيوف، بعدما أحرز الهدف الثالث لتشلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتابع موراتا تمريرة ماكرة من هازارد، الذي انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، ليسدد المهاجم الإسباني من داخل المنطقة، لحظة خروج مكارثي عليه، لتتهادى الكرة إلى داخل الشباك.

بهذا الفوز يحتل تشلسي المركز الثاني برصيد 20 نقطة يتساوى بها مع المتصدر مانشستر سيتي لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث بنفس رصيد النقاط ولكنه متأخر عن تشلسي بفارق الأهداف أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

ويستضيف تشلسي مانشستر يونايتد في الجولة القادمة، فيما يحل ساوثهامتون ضيفا على بورنموث.