شاهد: ريال مدريد يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف

واصل فريق ريال مدريد فشله في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وسقط ريال مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وسجل لاعب الوسط المخضرم مانو غارسيا برأسه بعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة إثر ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليدفع الجماهير المتحمسة صاحبة الأرض نحو احتفالات صاخبة.

سيطر الريال على مجريات اللعب في الشوط الأول، وشكل خطورة كبيرة، لكنه فشل في ترجمتها لهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل الريال الضغط، وكثف هجومه بشكل كبير، لكن قابله سوء توفيق كبير، وسط توفيق كبير لأصحاب الأرض الذين سجلوا هدفًا قاتلًا عن طريق مانويل غارسيا في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الريال عند 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة متفوقًا على ألافيس الذي ارتقى للمركز الثالث.