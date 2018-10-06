رونالدو "مستعد" رغم مزاعم الاغتصاب

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الجمعة إن مهاجمه كريستيانو رونالدو مستعد للعب ضد أودينيزي السبت في الدوري الإيطالي رغم مزاعم الاغتصاب التي يواجهها.

تصريحات أليغري خلال المؤتمر الصحفي

كريستيانو رونالدو بخير. فيما يتعلق بالأزمة التي يجتازها، فإنني عرفته منذ ثلاثة أشهر وما يمكنني قوله إن (رونالدو) أظهر احترافية رائعة داخل وخارج الملعب طوال مسيرة استمرت 15 عاما. يتمتع بالهدوء داخل وخارج الملعب.

من الناحية الرياضية فهو مستعد للعب.

كنت أعرف أنه لن يتم استدعاؤه للانضمام لمنتخب البرتغال لأنه سبق أن توصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع مدرب المنتخب الوطني ورئيس الاتحاد البرتغالي. هذا الأمر لصالحنا لأنه سيقضي مزيدا من الوقت في العمل معنا. إنه يجتاز وقتا حساسا لكنه يركز رغم ذلك على اللعب وتحقيق نتائج جيدة.

خسائر ليوفنتوس