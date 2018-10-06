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رونالدو "مستعد" رغم مزاعم الاغتصاب

قال رونالدو إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة
قال رونالدو إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة
6/10/2018

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الجمعة إن مهاجمه كريستيانو رونالدو مستعد للعب ضد أودينيزي السبت في الدوري الإيطالي رغم مزاعم الاغتصاب التي يواجهها.

تصريحات أليغري خلال المؤتمر الصحفي
  • كريستيانو رونالدو بخير. فيما يتعلق بالأزمة التي يجتازها، فإنني عرفته منذ ثلاثة أشهر وما يمكنني قوله إن (رونالدو) أظهر احترافية رائعة داخل وخارج الملعب طوال مسيرة استمرت 15 عاما. يتمتع بالهدوء داخل وخارج الملعب.
  • من الناحية الرياضية فهو مستعد للعب.
  • كنت أعرف أنه لن يتم استدعاؤه للانضمام لمنتخب البرتغال لأنه سبق أن توصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع مدرب المنتخب الوطني ورئيس الاتحاد البرتغالي. هذا الأمر لصالحنا لأنه سيقضي مزيدا من الوقت في العمل معنا. إنه يجتاز وقتا حساسا لكنه يركز رغم ذلك على اللعب وتحقيق نتائج جيدة.
خسائر ليوفنتوس
  • رفعت كاثرين مايورغا دعوى ضد رونالدو في محكمة كلارك كاونتي في نيفادا مدعية أنه اغتصبها في 2009 في جناح بفندق في لاس فيغاس. وقال رونالدو إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة. وقال عبر حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".
  • تراجعت أسهم يوفنتوس بشدة يوم الجمعة وبرر أحد المتعاملين التراجع بمزاعم الاغتصاب الموجهة لرونالدو.
  • أعربت شركتا نايكي وإلكترونيك ارتس الراعيتان للفريق أول أمس الخميس عن القلق إزاء الوضع الحالي.
المصدر : رويترز
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