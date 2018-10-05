لوبيتيغي تحت الحصار في مواجهة أسوأ بداية

سيحاول جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد تحقيق فوز مقنع على ألافيس غدا السبت في الدوري الإسباني للسيطرة على موجة استياء متصاعدة بعد أسوأ مرحلة جفاف تهديفي يمر بها الفريق خلال 11 عاما.

وتعرض لوبيتيغي لانتقادات حادة بعد أن غابت الأهداف عن ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات كان آخرها الهزيمة 1- صفر في دوري أبطال أوربا الثلاثاء الماضي أمام سسكا موسكو. وقبلها كانت الخسارة 3- صفر في الدوري الإسباني أمام اشبيلية والتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد.

انتقادات حادة

وجهت صحيفة ماركا انتقادات شديدة للمدرب بسبب تعامله مع "دوري الأبطال مثل أي مباراة عادية" لأنه ترك قائد الفريق سيرجيو راموس في إسبانيا ليمنح الفرصة لإشراك سيرجيو ريجيلون (21 عاما) في أول مباراة يلعبها مع ريال مدريد.

أبرزت ماركا أيضا أن لوبيتيغي حقق أسوأ بداية لموسم لأي مدرب في ريال مدريد منذ جون توشاك في موسم 1999-2000. وانتقدت في صدر صفحتها الأولى فشل ريال مدريد في إحراز أي هدف خلال أكثر من خمس ساعات من اللعب بعد الهزيمة في موسكو.

أسباب التعثر

يبدو أن مشاكل ريال مدريد أمام المرمى ليست بسبب الفشل في صناعة الفرص لأن الفريق سدد 26 مرة على مرمى سسكا وارتدت الكرة من إطار المرمى مرتين. لكن يبدو أن الفريق يفتقر إلى مهاجم صاحب شخصية قادر على ملء الفراغ الذي خلفه انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بعد أن تراجعت معدلات تهديف غاريث بيل وكريم بنزيمة بعد بداية واعدة.

من بين العوامل الأخرى التي تثير قلق ريال مدريد اهتزاز شباكه في وقت مبكر من المباريات التي خاضها. ونجح سسكا موسكو في هز شباك الفريق الإسباني في الدقيقة الثانية ومني مرمى ريال مدريد بهدفين في أول 21 دقيقة على ملعب إشبيلية. ومن إجمالي 11 هدفا سكنت شباك ريال مدريد في عشر مباريات سجلت ثمانية أهداف في الشوط الأول.

ساعدت الإصابات في تفاقم أزمة لوبيتيغي. واضطر المدافع داني كاربخال للخروج أمام سسكا موسكو. وسيغيب مع إيسكو عن تشكيلة الفريق أمام ألافيس بينما تحوم شكوك بشأن إمكانية مشاركة رفائيل فاران بعد أن غاب عن مران أمس الخميس.

مباراة ألافيس