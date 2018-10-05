سقطة جديدة من مرتضى منصور.. ومطالبات بمعاقبته

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بث مقطع فيديو يجمعه باثنين من المصابين بمتلازمة داون.
وقام منصور باستقبال الطفلين في مكتبه بنادي الزمالك، وقام باستغلالهما في سب أحد أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والإساءة إليه، كما استهزأ بالطفلين وقلل من شأنهما، وهو ما تسبب في موجة غضب ضده، مما اضطره إلى حذف الفيديو لاحقا، لكن الهجوم ضده استمر وسط مطالبات بمعاقبته ورفع دعاوى قضائية ضده بتهمة استغلال الأطفال والإساءة إليهم.
مرتضى استعان بطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في فيديو جديدة كله سب في هشام حطب وأعضاء اللجنة الأولمبية، وبعد شتيمة الطفل لهشام حطب، مرتضى قال: شوف أنا جايبلك مين يشتمك".
شخص مريض ومؤذي، وأي حد بيدافع عنه أو معاه أو حتى بيسكت لما بتتجاب سيرته ويقول "مليش دعوة" هو زيه بالظبط pic.twitter.com/dVgqYmtsKA
— moataz (@wezafabregas) October 4, 2018
فعلا لم أري في حياتي شئ احقر من ده https://t.co/WemKUHlp8q
— المتباعد (@Ahmed_Abrass) October 5, 2018
https://twitter.com/Ezlam/status/1047949027436720128?ref_src=twsrc%5Etfw
مرتضى منصور
عديم الأدب العربي !
— عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) October 4, 2018
"تلقت اللجنة الاولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الصادر في 4 تشرين أول/أكتوبر عام 2018 والذي قرر الآتي:
وبهذه المناسبة، تهيب اللجنة الأولمبية المصرية بجميع المنتمين للمنظومة الرياضية المصرية الالتزام بميثاق الأخلاق من أجل رفعة الرياضة المصرية".