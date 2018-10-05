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سقطة جديدة من مرتضى منصور.. ومطالبات بمعاقبته

مطالبات بمعاقبة مرتضى منصور بعد استغلاله طفلين في سب أحد أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية
مطالبات بمعاقبة مرتضى منصور بعد استغلاله طفلين في سب أحد أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية
5/10/2018

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بث مقطع فيديو يجمعه باثنين من المصابين بمتلازمة داون.

وقام منصور باستقبال الطفلين في مكتبه بنادي الزمالك، وقام باستغلالهما في سب أحد أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والإساءة إليه، كما استهزأ بالطفلين وقلل من شأنهما، وهو ما تسبب في موجة غضب ضده، مما اضطره إلى حذف الفيديو لاحقا، لكن الهجوم ضده استمر وسط مطالبات بمعاقبته ورفع دعاوى قضائية ضده بتهمة استغلال الأطفال والإساءة إليهم.

 

 

https://twitter.com/Ezlam/status/1047949027436720128?ref_src=twsrc%5Etfw

 

عقوبات جديدة
  • تلقى مرتضى منصور عقوبة جديدة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إيقافه لمدة عام، بسبب تصريحاته وخروجه عن النص في الفترة الأخيرة في حق المسئولين عن اللعبة، ومن بينهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد.
  • أوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن منصور خالف جميع اللوائح والمواثيق، وبالتالي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة اليد.
  • كما أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد المصري يطلب فيه خصم 24 نقطة من الزمالك بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لبعض لاعبيه السابقين، وأكدت مصادر من داخل اتحاد الكرة لصحف مصرية أنهم يتواصلون حاليا مع نادي الزمالك لمعرفة آخر ما تم التوصل إليه في هذه القضايا قبل تنفيذ قرار الفيفا.
نص الخطاب

"تلقت اللجنة الاولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الصادر في 4 تشرين أول/أكتوبر عام 2018 والذي قرر الآتي: 

  • مادة (1) يتم إيقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الرياضي لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد. وذلك بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد.
  • مادة (2) يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ توقيعه، ويتم نشره على أوسع نطاق وفقاً للحاجة إلى ذلك.

وبهذه المناسبة، تهيب اللجنة الأولمبية المصرية بجميع المنتمين للمنظومة الرياضية المصرية الالتزام بميثاق الأخلاق من أجل رفعة الرياضة المصرية".

اتحاد كرة اليد المصري
  • كما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد استمرار تعليق مباريات نادي الزمالك المقامة على أرضه، على أن تقام مبارياته المقررة على ملاعب المنافسين في موعدها، تطبيقا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بشأن مرتضى منصور رئيس النادي لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية.
  • أقر المجلس تطبيق القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بعدم اعتماد أي مخاطبات رسمية من النادي تحمل توقيع رئيسه، لحين انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الشهر الجاري واتخاذ ما يراه من إجراءات، وذلك على خلفية الهجوم اللفظي لرئيس نادي الزمالك ضد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بصفته الدولية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري. 
خلفية
  • يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت تجميد نشاط منصور، والذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقافه لمدة عام عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم. 
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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