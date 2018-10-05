رعاة رونالدو قلقون بسبب اتهامات الاغتصاب

عبرت شركة (نايكي) للملابس الرياضية و(إي.إيه) للألعاب الالكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب التي وجهت إلى كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وأعربت شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية عن قلقها من الاتهامات التي وجهت مؤخرا للاعب البرتغالي حول "واقعة اغتصاب" قديمة تعود إلى عام 2009.

وقالت شركة نايكي في بيان: "نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم المزعجة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

نايكي ورونالدو… شراكة بمليار دولار

تعمل نايكي – وهي شركة أمريكية كبيرة لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية مع رونالدو منذ 2003 ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي وأشارت مجلة فوربس إلى أن المقابل يصل مليار دولار.

وضعت شركة ( EA Sports ) إي.إيه سبورتس- وهي علامة تجارية لإلكترونيك آرتس تقوم بصنع وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية- صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين.

) إي.إيه سبورتس- وهي علامة تجارية لإلكترونيك آرتس تقوم بصنع وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية- صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين. متحدث باسم الشركة أوضح قائلا "اطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو، نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة".

اتهامات

أقامت الأمريكية كاثرين مايورغا، دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بنيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009.

تقول مايورغا البالغة من العمر 34 عاما إنها شعرت بالرغبة في كشف الأمر، إذ تأثرت بحركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي.

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