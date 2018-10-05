رعاة رونالدو قلقون بسبب اتهامات الاغتصاب

عبرت شركة (نايكي) للملابس الرياضية و(إي.إيه) للألعاب الالكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب التي وجهت إلى كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.
وأعربت شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية عن قلقها من الاتهامات التي وجهت مؤخرا للاعب البرتغالي حول "واقعة اغتصاب" قديمة تعود إلى عام 2009.
وقالت شركة نايكي في بيان: "نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم المزعجة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".
نايكي ورونالدو… شراكة بمليار دولار
- تعمل نايكي – وهي شركة أمريكية كبيرة لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية مع رونالدو منذ 2003 ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي وأشارت مجلة فوربس إلى أن المقابل يصل مليار دولار.
- وضعت شركة (EA Sports) إي.إيه سبورتس- وهي علامة تجارية لإلكترونيك آرتس تقوم بصنع وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية- صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين.
- متحدث باسم الشركة أوضح قائلا "اطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو، نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة".
اتهامات
- أقامت الأمريكية كاثرين مايورغا، دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بنيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009.
- تقول مايورغا البالغة من العمر 34 عاما إنها شعرت بالرغبة في كشف الأمر، إذ تأثرت بحركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي.
نفي ودعم
- نفى النجم البرتغالي الاتهام وكتب في حسابه على تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي، الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".
- أوضح النجم رونالدو في بيانه، أنه سيسعى لتبرئة نفسه ولكنه لن يتكلم لوسائل الإعلام "حول قصة اختلقها البعض ليروجوا لأنفسهم على حسابه".
- دعم نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له رونالدو من الموسم الحالي نجمه الجديد وقال في بيان على تويتر إن "رونالدو أظهر قدرا عاليا من الإخلاص والاحترافية خلال الأشهر الماضية وهو ما يقدره الجميع هنا".
- محامو رونالدو، قالوا إنهم سيقاضون مجلة (دير شبيغل ) الألمانية، التي كانت أول من نشر هذه الاتهامات.
- قالت المجلة إن مايورغا توصلت لاتفاق عام 2010 مع محامي رونالدو يقضي بحصولها على تعويض قدره 375 ألف دولار مقابل عدم توجيه اتهامات علنية لرونالدو، لكن محاميها يسعى لإعلان الأمر حاليا.
- شرطة لاس فيغاس موقع الحادثة أوضحت، أن هناك تحقيق بدأ في يونيو/ حزيران عام 2009 حول "اغتصاب مايورغا" لكن ليس هناك متهم أو مشتبه به في هذه القضية.