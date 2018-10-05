تركي آل الشيخ يسدل الستار نهائيا على استثماراته في مصر

أكد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أن علاقته انتهت بنادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز ويعتبر أبرز استثماراته الرياضية في مصر.

وأضاف آل الشيخ في حوار مع قناة العربية أنه بدأ في إجراءات بيع النادي، معبرا عن استيائه مما حدث له في مصر، مضيفا "الله وحده فقط ومحمد بن سلمان ولي العهد هو القادر على جعلي أتراجع عن قراري، أنا محبط".

وأكد آل الشيخ أنه اتخذ قرارا نهائيا بالابتعاد عن الاستثمار في مصر.

حوار خاص عبر برنامج ( في المرمى ) بقناة العربية. https://t.co/mDZeQJgv88 pic.twitter.com/XCgRVkKwzE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 5, 2018

وجهات أخرى

أعلن آل الشيخ في نفس الوقت اتجاهه للاستثمار في السودان، قائلا في تغريدة على تويتر "سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله".

كما أعلن آل الشيخ عن دعمه لاستضافة المغرب كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وسبق أن عبر عن دعمه لتنظيم المغرب هذه البطولة، في مؤشر على نيته التوجه إليه للاستثمار هناك في المستقبل.

كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2018

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