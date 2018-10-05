تركي آل الشيخ يسدل الستار نهائيا على استثماراته في مصر

أكد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أن علاقته انتهت بنادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز ويعتبر أبرز استثماراته الرياضية في مصر.
وأضاف آل الشيخ في حوار مع قناة العربية أنه بدأ في إجراءات بيع النادي، معبرا عن استيائه مما حدث له في مصر، مضيفا "الله وحده فقط ومحمد بن سلمان ولي العهد هو القادر على جعلي أتراجع عن قراري، أنا محبط".
وأكد آل الشيخ أنه اتخذ قرارا نهائيا بالابتعاد عن الاستثمار في مصر.
حوار خاص عبر برنامج ( في المرمى ) بقناة العربية. https://t.co/mDZeQJgv88 pic.twitter.com/XCgRVkKwzE
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 5, 2018
كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2018