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تركي آل الشيخ يسدل الستار نهائيا على استثماراته في مصر

دخل تركي آل الشيخ في عدة أزمات مع الأندية والحكام والمشجعين انتهت بإطلاق هتافات مسيئة ضده من مشجعي الأهلي في عدة مناسبات
دخل تركي آل الشيخ في عدة أزمات مع الأندية والحكام والمشجعين انتهت بإطلاق هتافات مسيئة ضده من مشجعي الأهلي في عدة مناسبات
5/10/2018

أكد تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أن علاقته انتهت بنادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز ويعتبر أبرز استثماراته الرياضية في مصر.

وأضاف آل الشيخ في حوار مع قناة العربية أنه بدأ في إجراءات بيع النادي، معبرا عن استيائه مما حدث له في مصر، مضيفا "الله وحده فقط ومحمد بن سلمان ولي العهد هو القادر على جعلي أتراجع عن قراري، أنا محبط".

وأكد آل الشيخ أنه اتخذ قرارا نهائيا بالابتعاد عن الاستثمار في مصر.

وجهات أخرى
  • أعلن آل الشيخ في نفس الوقت اتجاهه للاستثمار في السودان، قائلا في تغريدة على تويتر "سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله".
  • كما أعلن آل الشيخ عن دعمه لاستضافة المغرب كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وسبق أن عبر عن دعمه لتنظيم المغرب هذه البطولة، في مؤشر على نيته التوجه إليه للاستثمار هناك في المستقبل.

خلفية
  • بدأ تركي آل الشيخ استثماراته بشراء نادي الأسيوطي سبورت وتحويله إلى نادي بيراميدز، التي تمت خلال مدة زمنية قصيرة للغاية، ليعين بعدها مسؤولو النادي الجديد والجهاز الفني، إضافة إلى شراء عدة لاعبين بمئات الملايين من الجنيهات، منهم العديد من اللاعبين الأجانب، ثم تعيين جهاز فني أجنبي، يعاونه جهاز فني برازيلي بالكامل. ثم قام بإطلاق قناة بيراميدز الرياضية وضم إليها عدد من أبرز المذيعين والمعلقين والمحللين.
  • دخل تركي آل الشيخ في عدة أزمات مع الأندية والحكام والمشجعين، انتهت بإطلاق هتافات مسيئة ضده من مشجعي النادي الأهلي في الملاعب والشوارع وعلى المقاهي، وهو ما أثار غضبه ليعلن بعدها الانسحاب من مصر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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