مرتضى منصور يتحدى العقوبات

تحدي مجلس إدارة نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية وأسند مهمة رئاسة بعثة الفريق المتوجهة للسعودية لخوض مباراة السوبر المصري السعودي لمرتضى منصور رئيس النادي.

يأتي قرار المجلس رغم صدور قرار بإيقافه من اللجنة الأولمبية والتحقيق معه.

وتغادر بعثة الزمالك اليوم الخميس إلي المملكة العربية السعودية ومن المنتظر أن يلحق بها رئيس الزمالك صباح اليوم التالي.

اللجنة الأولمبية ترد

من جانبها، أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، تطالبها باستبعاد مرتضى منصور من رحلة الفريق إلى السعودية بعد قرار إيقافه من قبل اللجنة.

يتطلب سفر بعثة فريق الزمالك مخاطبة اتحاد الكرة الذي يرسل الطلب إلى اللجنة الأولمبية، التي تقوم بدورها بإرسال الطلب إلى وزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقة النهائية. إلا أن اللجنة الأولمبية لن توافق على سفر رئيس الزمالك بسبب العقوبات التي وقعتها بحقه، ومن المتوقع أن تشترط استبعاد مرتضى منصور من البعثة للموافقة على سفر الفريق.

اللجنة الأولمبية كانت قد قررت معاقبة مرتضى منصور بعد هجومه على أعضاء اللجنة. وتضمنت العقوبات منعه من حضور كافة اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات، وكذلك منعه من حضور جميع المباريات الرياضية في أي منافسات يشارك فيها الزمالك، بالإضافة إلى الامتناع عن استلام أي مكاتبات من النادي إذا كانت بتوقيع مرتضى منصور، ونقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الموجودة داخل النادي.

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