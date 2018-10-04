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شاهد: ثلاثية نيمار تقود سان جيرمان لاكتساح النجم الأحمر

4/10/2018

أحرز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف قاد بها فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق فوز كاسح على ضيفه النجم الأحمر الصربي 6-1 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوربا.

  • سجل نيمار الهدفين الأول والثاني لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و22، وأضاف إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 37، ثم سجل آنخيل دي ماريا الهدف الرابع في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي 4 – صفر.
  • في الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان فرض سيطرته على مجريات الأمور، بعدما أضاف كيليان مبابي الهدف الخامس في الدقيقة 70، وقلص ماركو مارين الفارق بتسجيله هدفا للضيوف في الدقيقة 74، لكن نيمار واصل تألقه وأضاف الهدف السادس لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 81.
  • وألغي الحكم بعدها هدفا سجله كافاني بداعي وجود تسلل.
  • بهذه النتيجة، حصد سان جيرمان أول ثلاث نقاط له بعد هزيمته في المباراة الأولى 3-2 أمام ليفربول الإنجليزي.
  • بهذا الفوز يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث خلف ليفربول صاحب المركز الثاني ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكن ليفربول يتصدر بفضل فوزه في المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان.
  • ويتصدر نابولي الإيطالي المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء وتعادل مع رد ستار بدون أهداف في المباراة الأولى.
  • وتجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.
المصدر : وكالات
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