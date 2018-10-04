رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

ذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي طلب اعفاءه من الانضمام للمنتخب البرتغالي حتى عام 2019.. ما يعني عدم مشاركته أمام إيطاليا وبولندا واسكتلندا.

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