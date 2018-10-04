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رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي
4/10/2018

ذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي طلب اعفاءه من الانضمام للمنتخب البرتغالي حتى عام 2019.. ما يعني عدم مشاركته أمام إيطاليا وبولندا واسكتلندا.

التفاصيل:
  • كشفت صحيفة (أوجوجو) البرتغالية أن رونالدو، طالب فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بعدم استدعائه لقائمة بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الأمم الأوربية التي أقيمت في فرنسا قبل عامين لمواجهات منتخبات بولندا وأسكتلندا الشهر الجاري، وإيطاليا وبولندا الشهر المقبل.
  • عدم حضور هذه المباريات يعنى غياب اللاعب عن المشاركة في مباريات منتخب بلاده حتى نهاية العام.
  • كان كريستيانو رونالدو طلب إعفاءه من المشاركة في مباريات منتخب البرتغال الشهر الماضي بمسابقة دوري الأمم الأوربية من أجل التركيز مع يوفنتوس.
  • لم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوربية الشهر الماضي إذ سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل إليه مؤخرا قادما من ريال مدريد الإسباني.
المصدر : الألمانية
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