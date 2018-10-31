شاهد: لحظة سقوط مروحية مالك نادي ليستر سيتي

انتشر على نطاق واسع، تسجيل مصور للحظة سقوط مروحية مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعد إقلاعها بلحظات خارج ملعب كينغ باور.

مصرع مالِك ليستر سيتي

أظهر مقطع الفيديو لحظة ارتفاع الطائرة المروحية التي كانت تقل فيتشاي سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتي وأشخاصا آخرين، قبل أن يتعطل محركها وتبدأ في الدوران حول نفسها بسرعة شديدة، لتسقط في مرآب سيارات النادي وتتحول إلى كرة من اللهب، السبت الماضي، بعد المباراة التي جمعت ليستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي أعلن بعد ذلك مصرع مالكه في الحادث برفقة 4 أشخاص آخرين، ونعاه النادي في بيان.

أشخاص آخرين، ونعاه النادي في بيان. لاعبو النادي ولاعبون عالميون ومسؤولون، نعوا فيتشاي على مواقع التواصل واصفين الحادث بأنه يوم حزين لكرم القدم.

مئات المشجعين وضعوا الزهور وقمصان ليستر وأوشحة تقلدها خارج الاستاد تكريمًا لذكرى فيتشاي.

من هو رئيس النادي؟

فيتشاي، وهو رجل أعمال تايلاندي عملاق، اشترى النادي المغمور الواقع في وسط إنجلترا عام 2010 ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 في قصة رياضية ملهمة .

كان فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينغ باور العملاقة للأسواق الحرة، شخصية محبوبة بين جماهير النادي .

وفقًا لمجلة فوربس يعد فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته نحو 5 مليارات دولار.

بعد أن ضخ الملايين في النادي، ساعد فيتشاي ليستر على العودة للدوري الممتاز في 2014 قبل أن يفاجئ العالم بالفوز على أمثال مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ليصبح بطلًا لإنجلترا .

رجل الأعمال العصامي فيتشاي أسس شركة كينغ باور التايلاندية العملاقة للأسواق الحرة في 1989 .

أعمال الأسواق الحرة تلقت دفعة قوية في 2006 عندما احتكر فيتشاي المطار إبان حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت تاكسين شيناواترا، وواصلت الشركة ازدهارها حتى بعد الإطاحة بتاكسين في انقلاب في ذلك العام .

إمبراطورية عائلة فيتشاي تشمل نادي أود-هيفرلي لويفن البلجيكي لكرة القدم.

فيتشاي سريفادانابرابا, مالك نادي ليستير سيتي الإنجليزي (غيتي)

الأربعة الذين لقوا حتفهم مع فيتشاي في حادث الطائرة المنكوبة (مواقع التواصل)