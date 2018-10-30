وثائق: رشوة إماراتية لاتحاد رياضي ليبي وراء مقاطعة بطولة في قطر

أظهرت وثائق مسربة تقديم دولة الإمارات رشوة لاتحاد الرماية الليبي لمقاطعة بطولة من المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

أبرز ما ورد في الوثائق التي تداولها ناشطون على موقع "تويتر":

قدمت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات 2 مليون يورو لرئيس اتحاد الرماية الليبي لمقاطعة البطولة التي ستقام بالدوحة.

ثمن مقاطعة الاتحاد الليبي للبطولة العربية الرابعة عشر للرماية التي تقام في قطر خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

#الامارات قدمت " رشوة " 2 مليون يورو لرئيس اتحاد الرماية الليبي لمقاطعة البطولة التي ستقام بالدوحة ..!

لا تستغربوا .. #حقيقة ..

هذا هو العبث الصبياني الضبياني ..

افتضح أمرهم .. فكان رد هيئة الشباب في #ليبيا بالمشاركة في بطولة #قطر بوفد رفيع ..

فضائح #أبوظبي في كل مكان .. pic.twitter.com/oqDcTNyT8W — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 30, 2018

مقاطعة الاتحاد الليبي:

الاتحاد الليبي العام للرماية أعلن مقاطعته للبطولة التي تقام في الدوحة بزعم دعم قطر للإرهاب في ليبيا.

الاتحاد الليبي أضاف في بيان أن لعبة الرماية في ليبيا تعاني منذ ما يزيد عن أربع سنوات من ظروف قاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة.

النظام القطري يراهن لطيّ صفحة دعمه "للإرهاب" من خلال بوابة الرياضة باعتبارها الأشهر والأجدر على إشغال الناس عن بشاعة جرائمه.

لكن الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا استنكرت قرار الاتحاد العام الليبي للرماية بخصوص عدم المشاركة في البطولة.

أبرز ما ورد في بيان الهيئة:

استنكرت قرار الاتحاد العام الليبي للرماية بخصوص عدم المشاركة في البطولة.

قررت المشاركة بوفد رفيع المستوى في البطولة بعد التشاور مع اللجنة الأوليمبية.

الألعاب الرياضية لا علاقة لها بالمسائل السياسية وما حدث يعد تصرفا شخصيا ينم عن عدم إلمام بالمبادئ السامية للرياضة.

نشجع كل تجمع عربي من شأنه أن يدعم ويعزز روابط التعاون بين المنتخبات الرياضية الليبية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

الرياضة تجمع الشعوب وتهدف إلى الرقي في التعامل ونشر المحبة بين الشباب في شتى دول العالم.

قرار الاتحاد الليبي للرماية يعد تصرفا شخصيا ينم عن عدم الإلمام بالمبادئ السامية للرياضة.

حصار قطر: