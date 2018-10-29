نيوزويك: جون سينا ودانييل براين يرفضان المشاركة في عرض مصارعة بالسعودية

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن تقارير تشير إلى انسحاب نجمي عروض المصارعة الترفيهية، جون سينا ودانييل براين، من عرض مصارعة كان من المقرر عقده مطلع الشهر المقبل في السعودية.

التفاصيل:

قالت نيوزويك إن رفض النجمين الذهاب إلى المملكة يأتي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

بحسب نيوزويك فقد بذلت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية ( WWE ) التي تنظم الحدث محاولات لإقناع النجمين بالعدول عن قراريهما، إلّا أنهما أصرّا على موقفيهما.

) التي تنظم الحدث محاولات لإقناع النجمين بالعدول عن قراريهما، إلّا أنهما أصرّا على موقفيهما. في هذا الصدد أصدر اتحاد المصارعين المحترفين بياناً يوضح فيه أن قنوات الاتصال بينه وبين النجمين ستبقى مفتوحة، وأنه سيتعامل مع الموضوع وفقاً لذلك.

قال موقع كوارتز إنه يعتقد أن رفض المصارعين المشاركة في الحدث يأتي نتيجة لعاصفة الإدانة الدولية لمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

خلفية: