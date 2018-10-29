نيوزويك: جون سينا ودانييل براين يرفضان المشاركة في عرض مصارعة بالسعودية

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن تقارير تشير إلى انسحاب نجمي عروض المصارعة الترفيهية، جون سينا ودانييل براين، من عرض مصارعة كان من المقرر عقده مطلع الشهر المقبل في السعودية.
التفاصيل:
- قالت نيوزويك إن رفض النجمين الذهاب إلى المملكة يأتي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
- بحسب نيوزويك فقد بذلت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) التي تنظم الحدث محاولات لإقناع النجمين بالعدول عن قراريهما، إلّا أنهما أصرّا على موقفيهما.
- في هذا الصدد أصدر اتحاد المصارعين المحترفين بياناً يوضح فيه أن قنوات الاتصال بينه وبين النجمين ستبقى مفتوحة، وأنه سيتعامل مع الموضوع وفقاً لذلك.
- قال موقع كوارتز إنه يعتقد أن رفض المصارعين المشاركة في الحدث يأتي نتيجة لعاصفة الإدانة الدولية لمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
خلفية:
- قرار جون سينا ودانييل براين جاء بعد أن أصدر اتحاد المصارعين المحترفين بياناً أعلن فيه المضي قدماً في إقامة عرض كراون جويل في موعده، وعدم إلغائه.
- بحسب البيان، فإن اتخاذ مثل هذا القرار كان صعباً للغاية، وذلك لأن هناك جريمة بشعة قد تم ارتكابها في القنصلية السعودية في إسطنبول.
- لكن الاتحاد قرر إقامة العرض في موعده، لأن هناك عقودا مع الهيئة العامة للرياضة السعودية تلزمه بذلك.
- قال موقع كوارتز الأمريكي إن اتحاد المصارعين المحترفين يتلقى ما بين 20 و50 مليون دولار مقابل كل عرضٍ يقيمه على أراضي المملكة.