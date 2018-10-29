تقارير: الهزيمة من برشلونة تكتب نهاية لوبيتيغي

أفادت تقارير إخبارية، الاثنين، أن ريال مدريد بصدد إقالة مدربه جولين لوبيتيغي عقب الخسارة المذلة 5-1 أمام منافسه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني.
التفاصيل
- بعد مغازلة مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو الصيف الماضي ذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي حول اهتمامه إلى كونتي الذي كان حينها مدربا لتشلسي عندما تم تعيين لوبيتيغي في يونيو/ حزيران الماضي.
- وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه من المرجح أن يتولى سانتياغو سولاري مدرب الفريق الثاني في ريال مدريد قيادة الفريق أمام مليلية في كأس ملك إسبانيا بعد غد الأربعاء بينما سيبدأ كونتي مهمته عندما يستضيف الفريق ريال بلد الوليد في الدوري السبت المقبل.
- أقُيل كونتي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه مع تشلسي عقب فوزه بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية مع يوفنتوس، من تدريب النادي اللندني في يوليو/ تموز الماضي.
- ريال مدريد فاز مع لوبتيغي بأربع مباريات وخسر مثلها في الدوري وتعادل مرتين ليحتل المركز التاسع في المسابقة متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.
- الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أقال، المدرب لوبيتيغي البالغ عمره 52 عاما عشية انطلاق كأس العالم عقب قبوله تدريب ريال مدريد. لكنه قاد ريال مدريد لأسوأ بداية لمدرب مع الفريق في آخر 70 عاما ومن المقرر أن يتخلص منه بيريز رئيس النادي عقب التفوق الكامل لبرشلونة في مباراة الأمس.
- أثار موقف لوبيتيغي تعاطف وسائل إعلام محلية حيث كتبت صحيفة ماركا اليومية في صفحتها الأولى "ليس خطأ لوبيتيغي وحده" بينما انتقد ألفريدو ريلانو الصحفي في يومية "آس" النادي لفشله في التعاقد مع بديل "لكريستيانو رونالدو الذي يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد ويفتقد النادي تألقه حاليا".