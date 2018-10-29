تقارير: الهزيمة من برشلونة تكتب نهاية لوبيتيغي

أفادت تقارير إخبارية، الاثنين، أن ريال مدريد بصدد إقالة مدربه جولين لوبيتيغي عقب الخسارة المذلة 5-1 أمام منافسه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني.

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