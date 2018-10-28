البث الحي
رياضة

شاهد: عزف النشيد الإسرائيلي للمرة الأولى في أبو ظبي

28/10/2018

عزف النشيد الإسرائيلي في بطولة عالمية للجودو في أبو ظبي الأحد للمرة الأولى، بعد أن أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية.

القصة: 
  • يشكل عزف النشيد الوطني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف المسابقة إحدى الخطوات الأخيرة في سعي إسرائيل إلى التقرب من الدول العربية.
  • بثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي أثناء أداء النشيد الوطني.    
  • هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية من إسرائيل تحت علم بلادهم في حدث رياضي في الخليج، حسب مسؤولين إسرائيليين.    
  • في يوليو/تموز، حذّر الاتحاد الدولي للجودو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين خصوصا الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.
  • في العام 2017، شارك رياضيو الجودو الإسرائيليون في هذه البطولة مرتدين كيمونو محايدا من دون أن تكون الأحرف الأولى من اسم بلدهم مكتوبة عليه، وقاموا بأداء النشيد الوطني بأنفسهم بعد أن فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، بما أن عزفه كان محظوراً.
إشادة إسرائيلية

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالرياضي مشيرا إلى "الفخر العظيم الذي حققه (لإسرائيل) عندما تم عزف النشيد الوطني في أبو ظبي".    
  • كتب نتنياهو على صفحته على فيسبوك "كلنا فخورون جدا بك".
    المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي يصف عزف النشيد الإسرائيلي في أبو ظبي بـ "اللحظة التاريخية".
تطبيع خليجي
  • تزامنت زيارة ريغيف إلى الإمارات التي استهلّتها الخميس، مع زيارة قام بها نتنياهو إلى سلطنة عمان المجاورة. وهي الأولى لرئيس وزراء منذ عام 1996.    
  • في اليوم نفسه، كان وفد الجمباز الإسرائيلي في قطر للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في الدوحة.
  • وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز أعلن الأحد إنه سيتوجه إلى سلطنة عمان الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر النقل الدولي بدعوة من نظيره العماني.    
  • وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى دبي حيث سيمثل إسرائيل في مؤتمر دولي حول أمن المعلوماتية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)