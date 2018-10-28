شاهد: عزف النشيد الإسرائيلي للمرة الأولى في أبو ظبي

عزف النشيد الإسرائيلي في بطولة عالمية للجودو في أبو ظبي الأحد للمرة الأولى، بعد أن أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية.

القصة:

يشكل عزف النشيد الوطني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف المسابقة إحدى الخطوات الأخيرة في سعي إسرائيل إلى التقرب من الدول العربية.

بثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي أثناء أداء النشيد الوطني.

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية من إسرائيل تحت علم بلادهم في حدث رياضي في الخليج، حسب مسؤولين إسرائيليين.

في يوليو/تموز، حذّر الاتحاد الدولي للجودو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين خصوصا الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.

في العام 2017، شارك رياضيو الجودو الإسرائيليون في هذه البطولة مرتدين كيمونو محايدا من دون أن تكون الأحرف الأولى من اسم بلدهم مكتوبة عليه، وقاموا بأداء النشيد الوطني بأنفسهم بعد أن فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، بما أن عزفه كان محظوراً.

إشادة إسرائيلية

أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز قبل قليل بالميدالية الذهبية في بطولة #الجودو المنعقدة في #أبوظبي: "جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!" pic.twitter.com/3XhYJ1xBsS — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 28, 2018

لحظة تاريخيّة في #أبو_ظبي!

النّشيد الوطني الإسرائيلي يصدح بعد فوز لاعب الجودو #الإسرائيلي، ساغي موكي، بمدالية ذهبية ببطولة "غراند سلام" للجودو في أبوظبي.#الرّياضة_باب_السّلام pic.twitter.com/7xooDVDzPF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2018

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالرياضي مشيرا إلى "الفخر العظيم الذي حققه (لإسرائيل) عندما تم عزف النشيد الوطني في أبو ظبي".

كتب نتنياهو على صفحته على فيسبوك "كلنا فخورون جدا بك".

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي يصف عزف النشيد الإسرائيلي في أبو ظبي بـ "اللحظة التاريخية".

تطبيع خليجي