شاهد: برشلونة يذيق الريال هزيمة بخماسية ساحقة

أذاق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد هزيمة ساحقة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.
أحداث المباراة
- البرازيلي فيليب كوتينيو بادر بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11.
- الأورغواياني لويس سواريز أضاف الهدف الثاني للفريق الكتالوني في
- الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لجأ حكم المباراة في احتسابها لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي ظهرت للمرة الأولى في مباريات الكلاسيكو.
- مارسيللو قلص الفارق في الدقيقة 50.
- سواريز أضاف الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83، مسجلا ثلاثة أهداف (هاتريك).
- البديل التشيلي آرتورو فيدال اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 87.
- رفع برشلونة، بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مجددا، متفوقا بنقطتين على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.
- تجمد رصيد الريال، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة في الموسم الحالي، عند 14 نقطة في المركز التاسع.
- برشلونة خاض المباراة من دون نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي.
- الفريق الكتالوني حقق انتصاره الأول على الريال بملعب (كامب نو) منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.
- آخر فوز لبرشلونة بملعبه على الريال كان في 22 من مارس/آذار 2015، عندما فاز 2 / 1 على الفريق الملكي.
- رفع برشلونة رصيده من الانتصارات على الريال بملعب كامب نو إلى 50 فوزا خلال 88 مباراة جرت على هذا الملعب، كما رفع انتصاراته على الريال إلى 71 فوزا مقابل 72 فوزا للريال و34 تعادلا في إجمالي لقاءات الفريقين بالدوري الإسباني.