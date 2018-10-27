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شاهد: ليفربول ينتزع قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على كارديف

27/10/2018

سجل ساديو ماني هدفين وواصل محمد صلاح مسيرة العودة لمستواه مع عودة ليفربول لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار مريح على كارديف سيتي المتواضع اليوم السبت.

التفاصيل:

  • أنهى صلاح أي تكهنات تشير لمعاناته من "جفاف تهديفي" عندما هز الشباك من مسافة قريبة عقب تصدى حارس كارديف لتسديدة ماني في الدقيقة التاسعة. وهذا هو الهدف الرابع لصلاح في ثلاث مباريات.
  • استحوذ ليفربول على الكرة بنسبة 86% وسدد 12 مرة على المرمى في شوط أول قوي وكانت المفاجأة الوحيدة هي أن فريق المدرب يورغن كلوب لم يضف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.
  • استغرق الامر 66 دقيقة من ليفربول ليضيف الهدف الثاني بعد أن تجاوز ماني اثنين من لاعبي المنافس قبل أن يسدد بقوة في زاوية المرمى بقدمه اليسرى.
  • فرض كارديف سيتي نهاية متوترة بعض الشيء عندما سجل كالوم باترسون هدفا في الدقيقة 77 لكن شيردان شاكيري وماني حسما المباراة بهدفين بأقل مجهود.
  • جمع ليفربول، الذي لم يخسر حتى الآن منذ بداية الموسم وفاز في ثماني من بين 10 مباريات، 26 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي سيستعيد الصدارة إذا ما فاز على توتنهام هوتسبير بعد غد الاثنين.
  • بهذا الفوز تزيد حصيلة ليفربول حتى الآن بفارق 10 نقاط عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
  • لكن أفضل مقياس لمدى تحسن الفريق ستكون في مباراته المقبلة أمام أرسنال المتألق الذي فاز في 11 مباراة متتالية في كافة المسابقات.
المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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