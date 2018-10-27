شاهد: رونالدو يسجل هدفين في فوز يوفنتوس الصعب على إمبولي

واصل يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه إمبولي 2 / 1 في المباراة التي اقيمت بينهما، السبت، ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

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