شاهد: رونالدو يسجل هدفين في فوز يوفنتوس الصعب على إمبولي

واصل يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه إمبولي 2 / 1 في المباراة التي اقيمت بينهما، السبت، ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.
التفاصيل:
- إمبولي تفدم في الدقيقة 28 عن طريق فرانشيسكو كابوتو وتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وعاد رونالدو وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.
- يوفنتوس رفع رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند ست نقاط في المركز 18.
- من هجمة مباغته لإمبولي في الدقيقة 28 تمكن فرانشيسكو كابوتو من إحراز الهدف الأول لفريقه بعدما مرر الكرة وسط دفاعات يوفنتوس لترتد له وسددها بقدمه اليسرى في أسفل يسار المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه.
- في الشوط الثاني بدأ يوفنتوس بالضغط بقوة على دفاع إمبولي وتصدت العارضة لتسديدة بيانتيش في الدقيقة 48 بعدما تلقي تمريرة عرضية من ديبالا ليضعها بيسراه قوية ولكنها اصطدمت بأعلى العارضة.
- ديبالا تمكن من الحصول على ركلة جزاء بذكاء كبير بعد خطأ من مدافع إمبولي إسماعيل بن ناصر ليتصدى لها رونالدو ويضعها علي يمين الحارس معلنا عن هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 54.
- رونالدو عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70 بعدما سدد تصويبه صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا لشباك حارس إمبولي الذي فشل في التصدي للكرة.
- بعد الهدف سيطر يوفنتوس على مجريات اللعب واستطاع بخبرات لاعبيه إنهاء ربع الساعة الأخير من الشوط من دون أية خطورة على مرماه ليطلق الحكم صافرته منهيا اللقاء بفوز يوفنتوس 2 / 1 علي إمبولي.