مشرعو كرة القدم يسعون لإنهاء إضاعة الوقت في التغييرات

يسعى مشرعو كرة القدم لمكافحة أساليب إضاعة الوقت، ويدرسون حظر إجراء تغييرات خلال الوقت المحتسب بدل الضائع ضمن إجراءات أخرى لزيادة وقت اللعب الفعلي أثناء المباريات.

وقالت صحيفة (تايمز) البريطانية (الجمعة) إن المجلس الدولي لكرة القدم سيناقش المقترحات الجديدة الشهر المقبل استعدادا لاجتماعه السنوي في مارس /آذار.

مكافحة إضاعة الوقت:

المجلس الدولي لكرة القدم يسعى لمكافحة "إضاعة الوقت"