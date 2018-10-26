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إنترناسيونالي الإيطالي يعين مديرا جديدا عمره 26 عاما

ستيفن تشانغ، رئيس نادي إنترناسيونالي الإيطالي
ستيفن تشانغ، رئيس نادي إنترناسيونالي الإيطالي
26/10/2018

قال نادي إنترناسيونالي الإيطالي إنه عين ستيفن تشانغ البالغ من العمر 26 عاما رئيسا جديدا للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

القصة:
  • النادي الإيطالي عين ستيفن تشانغ، نجل رجل الأعمال الصيني تشانغ جيندونغ، رئيس مجموعة سونينغ القابضة الصينية للإلكترونيات، والتي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016.
  • ستيفن تشانغ أصبح الرئيس 21 للنادي عبر تاريخه الممتد لنحو 110 أعوام.
  • بهذا يحل تشانغ محل الإندونيسي إيريك توهير الذي كان رئيسا لإنترناسيونالي في السنوات الخمس الماضية في فترة لم يتوج فيها النادي بأي لقب كبير.
  • شغل تشانغ مكانا في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وأشرف فعليا على إدارة شؤون النادي اليومية.
  • توج إنترناسيونالي، بطل أوربا ثلاث مرات، بلقب دوري الدرجة الأولى الايطالي 18 مرة وبكأس ايطاليا سبع مرات لكنه تعثر منذ فاز بثلاثية الدوري والكأس في إيطاليا ودوري أبطال أوربا مع المدرب جوزيه مورينيو في 2010.
  • لوتشيانو سباليتي هو المدرب 12 للفريق منذ رحيل مورينيو وعين ستة منهم تحت رئاسة توهير.
  • لم ينه إنترناسيونالي الموسم ضمن الثلاثة الكبار بالدوري منذ موسم 2010-2011 بينما حصد الغريم يوفنتوس اللقب في آخر سبعة مواسم.
  • عاد الفريق لدوري الأبطال هذا الموسم بعد غياب ست سنوات مستفيدا من زيادة عدد الأندية في دور المجموعات بالمسابقة إلى أربع أندية بدلا من ناديين.
  • يحتل إنترناسيونالي المركز الثالث في الدوري بفارق ست نقاط عن المتصدر يوفنتوس كما يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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