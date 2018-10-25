رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول

سطر النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في سجل إنجازاته مع نادي ليفربول الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا مع الفريق.

سجل صلاح هدفين في فوز ليفربول 4-صفر على رد ستار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

رفع صلاح رصيده إلى ستة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم وأيضا 50 هدفا مع الفريق القادم من منطقة ميرسيسايد.

وصل صلاح إلى رقمه الحالي في 65 مباراة متفوقا بفارق 12 مباراة عن ألبرت ستابينز صاحب الرقم السابق في أربعينات القرن الماضي.

صلاح: هذا رقم قياسي رائع وأنا فخور جدا. أريد مواصلة تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

أثار فشل اللاعب المصري في هز الشباك لأربع مباريات متتالية تساؤلات حول مدى قدرته على تكرار ما فعله في الموسم الماضي عندما أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات.