رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول

سطر النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في سجل إنجازاته مع نادي ليفربول الإنجليزي ليصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا مع الفريق.
- سجل صلاح هدفين في فوز ليفربول 4-صفر على رد ستار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
- رفع صلاح رصيده إلى ستة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم وأيضا 50 هدفا مع الفريق القادم من منطقة ميرسيسايد.
- وصل صلاح إلى رقمه الحالي في 65 مباراة متفوقا بفارق 12 مباراة عن ألبرت ستابينز صاحب الرقم السابق في أربعينات القرن الماضي.
- صلاح: هذا رقم قياسي رائع وأنا فخور جدا. أريد مواصلة تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز.
- أثار فشل اللاعب المصري في هز الشباك لأربع مباريات متتالية تساؤلات حول مدى قدرته على تكرار ما فعله في الموسم الماضي عندما أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات.