شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز على هدرسفيلد

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول أول أهدافه في 4 مباريات ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وبهذا الفوز يحل ليفربول في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

وسجل صلاح بعد 20 دقيقة وظل هذا هو الهدف الوحيد في المباراة لينزل يورغن كلوب بصديقه المقرب ومواطنه ديفيد فاغنر مدرب هدرسفيلد سادس هزيمة في تسع مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء الهدف عندما أتاح شيردان شاكيري مساحة لنفسه ليرسل تمريرة دقيقة الى صلاح داخل منطقة الجزاء. ومن لمسة واحدة، أسكن المهاجم المصري الكرة في الشباك محرزا رابع أهدافه هذا الموسم.

وقاتل هدرسفيلد وكاد أن يسجل هدف التعادل بتسديدة من مسافة بعيدة من جوناثان هوج لتصطدم بالقائم قبل أن يسدد فيليب بيلينغ ركلة حرة من مسافة قريبة لتذهب الكرة بعيدا.

وطالب هدرسفيلد باحتساب ركلة جزاء له بسبب لمسة يد من جيمس ميلنر إلا أن الحكم رفض احتسابها.

واعتقدت جماهير هدرسفيلد أن فريقها سجل أول أهدافه على أرضه خلال ستة أشهر بعد أن انقض أليكس بريتشارد على كرة عالية ليودعها برأسه في مرمى الحارس أليسون قبل نهاية الشوط الاول. ومع ذلك، احتسبها الحكم تسللا.

وتراجع ضغط أصحاب الارض بعض الشيء مع بداية الشوط الثاني على الرغم من أن ستيف موني سنحت له فرصة قبل أقل من 10 دقائق على النهاية عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك فإن موني سددها فوق العارضة من مسافة قريبة للغاية.

ونتيجة تعادل تشلسي في وقت سابق من يوم السبت أمام مانشستر يونايتد، دفع هذا الانتصار بليفربول إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر. وسيلعب ليفربول أمام كارديف سيتي يوم السبت المقبل.

وظل هدرسفيلد في المركز قبل الأخير من دون أي انتصار. وسيحل الفريق ضيفا على واتفورد في المباراة المقبلة.