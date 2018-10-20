شاهد: ريال مدريد يخسر 1-2 أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

واصل نادي ريال مدريد مسيرة الهزائم في الدوري الإسباني، وخسر أمام ضيفه ليفانتي 1-2 ضمن المرحلة التاسعة للبطولة.

ووضع خوسيه لويس موراليس ليفانتي في المقدمة في الدقيقة السابعة بعد أن فشل المدافع رفائيل فاران في إبعاد تمريرة وخطف موراليس الكرة وراوغ الحارس تيبو كورتوا ووضعها في المرمى.

وخيم الصمت على جماهير صاحب الأرض عندما حصل ليفانتي على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد فاران احتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وضاعف روجر مارتي الفارق في الدقيقة 13 من ركلة الجزاء.

وذهب تيبوا كورتوا حارس الريال إلى الاتجاه الصحيح لكن تسديدة مارتي كانت قوية وسكنت الشباك.

وصنع ريال العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى ثلاث مرات وألغى الحكم هدف ماركو أسينسيو بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد وفي بداية الشوط الثاني كسر رقمه السلبي السابق بعدم التسجيل لمدة 464 دقيقة.

وأنقذ أوير أولازابال حارس ليفانتي الحالي وبرشلونة السابق العديد من الفرص.

ووضع مارسيلو حدا لحظ الريال السيء عندما هز الشباك بتسديدة قوية في منتصف الشوط الثاني وهو الأول للفريق منذ 482 دقيقة في كل المسابقات.

ومنذ فوز الريال على إسبانيول 1- صفر في الدوري الإسباني، خسر الفريق أمام أشبيلية صفر-3، ثم تعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ثم خسر أمام سيسكا موسكو الروسي صفر-1 في دوري أبطال أوربا، ثم خسر أمام دبورتيفو ألافيس صفر-1.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 14 نقطة وليفانتي المركز السابع برصيد 13 نقطة مؤقتا قبل استكمال مباريات الجولة.