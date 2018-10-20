اللجنة الأولمبية المصرية توافق على إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اليوم السبت الموافقة على اسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة".

التفاصيل:

اعتمدت اللجنة كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارتها بما فيها إيقاف منصور لمدة عامين "عملا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية".

قالت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في نص قرارها إنها "خاطبت وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 628 المؤرخ في 1-8-2018 الصادر بشأن اللائحة المالية الموحدة للأندية في شأن المخالفات المالية لرئيس نادي الزمالك على أن تتخذ الإجراءات القانونية فورا".

عقدت اللجنة اجتماعها اليوم بحضور رؤساء 26 اتحادا من بين 29 وقررت اعتماد كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات منصور وكذلك اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط رئيس نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة.

قالت اللجنة: "في حالة امتناع نادي الزمالك عن تنفيذ هذا القرار يعتبر نشاط النادي موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية في إطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية".

ووافقت الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على السماح لفرق الزمالك باللعب على ملاعبها حتى 28 من الشهر الحالي وهو موعد التحقيق مع رئيس النادي وفي حال عدم امتثاله للتحقيق سيتم العودة للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب الزمالك.

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية كذلك الموافقة على توجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك اعتمادا على منصبه كعضو في مجلس النواب وما يوفره له هذا المنصب من حصانة برلمانية، إضافة لمخاطبة رئيس مجلس النواب "لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون".

خلفية:

قرار اللجنة الأولمبية المصرية يأتي بعد أقل من شهر من قرار آخر للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نهاية الشهر الماضي، بإيقاف منصور لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وتغريمه 40 ألف دولار.

فرض كاف العقوبة بسبب إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من رئيسه أحمد أحمد وسكرتيره عمرو فهمي .