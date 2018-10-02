منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهورمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية لمدة 3 أشهر.

وقال المجلس إن القرار خاص "بما لا يتعلق بكونه (مرتضى منصور) النائب بالبرلمان".

وأوضح المجلس في بيان على موقعه على الانترنت أنه اتخذ القرار بناء على شكويين وردتا إلى المجلس وبعد توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما تضمنه لقاء مرتضى مع إحدى القنوات الرياضية "من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية".

وأضاف البيان أن البرنامج استضاف "أحد المسؤولين الرياضيين وسمح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف".

كما قرر المجلس منع بث برنامج "مساء بيراميدز" على قناة بيراميدز الفضائية لمدة 15 يوما بسبب ما تم عرضه في حلقتي 12 سبتمبر/ أيلول و27 من نفس الشهر وتضمنتا إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وقرر المجلس توجيه إنذار للقناة بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار المخالفات الإعلامية.

وأوضح البيان أن القرار جاء "حفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية".

وقناة بيراميدز ملك لتركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري كما أنه رئيس هيئة الرياضة السعودية.

عقوبات أولمبية وأفريقية:

قبل أيام جمدت اللجنة الأولمبية المصرية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات معه وذلك بعد ساعات من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقافه لمدة عام واحد من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة.

وحولت اللجنة الأولمبية منصور إلى التحقيق الأسبوع الماضي بسبب ما بدر منه من سب وقذف تجاه رئيس اللجنة هشام حطب وبعض أعضائها.

وقالت اللجنة في بيان إن التجميد جاء بعد "التمادي في اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية".

وأضاف البيان "تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج ملاعب نادي الزمالك مع منعه (منصور) من حضور كافة المنافسات في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها النادي أو يكون الزمالك طرفا قيها.

"في حال مخالفة هذا القرار بحضور رئيس النادي فيصبح الزمالك خاسرا حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد".

وأكدت اللجنة أن منصور سيُمنع من حضور اجتماعات الاتحادات الرياضية على كافة المستويات أو استلام أي مكاتبات من الزمالك يكون موقعا عليها باسمه.

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إيقاف منصور لمدة عام واحد عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يتعلق باللعبة لمدة عام واحد مع تغريمه 40 ألف دولار بداعي توجيه إساءات إلى مسؤولين في الاتحاد القاري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم قوله إن عقوبة منصور ستسري على المباريات المحلية والأفريقية للزمالك.