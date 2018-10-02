شاهد: اشتباك بين ملاكميْن خلال مؤتمر صحفي

اضطر المنظمون للتدخل لفض الاشتباك بين الملاكميْن تايسون فيوري وديونتاي وايلدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الإثنين، في لندن للترويج لمنازلتهما في الوزن الثقيل.

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