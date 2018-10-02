البث الحي
رياضة

شاهد: اشتباك بين ملاكميْن خلال مؤتمر صحفي

2/10/2018

اضطر المنظمون للتدخل لفض الاشتباك بين الملاكميْن تايسون فيوري وديونتاي وايلدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الإثنين، في لندن للترويج لمنازلتهما في الوزن الثقيل.

التفاصيل:
  • الملاكمان يخوضان نزالًا على لقب مجلس الملاكمة العالمي يوم الأول من ديسمبر في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.
  • تايسون فيوري المتحدي لنيل لقب الوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي، قال "أنا لست متحدا أمام أحد. أنا بطل العالم في الوزن الثقيل، وهذا يعني أنني الأفضل بين الأفضل، أنا بطل الصفوة، ولذا فهو صراع بين بطلين. لست متحديًا لأي من كان من أجل شيء ما. هذه منازلة بين بطل ضد بطل".
  • ديونتاي وايلدر، حامل اللقب رد "أقول الكثير في هذه الرياضة. أقول إنني الأفضل. وأقول إنني أقوى من يلاكم. أنا الشرير الأكبر على هذا الكوكب، وأنا واثق من كل كلمة أقولها. وعندما أقول سوف أصرع رجلا ما بالضربة القاضية وأحدد المكان الذي سوف يقع فيه صريعا وكيف سوف يقع، فإن ذلك يحدث".
  • وايلدر تابع "فيما يتعلق بتايسون فيوري، سوف أسحقه بالقاضية. هذا ما أفعله. لا أواجه ضغوطا لقول أي شيء أعتزم فعله. أنا أدري أنني سوف أنجز ما يتوجب علي إنجازه. فقط عليكم أن تأتوا إلى هناك لكي تكونوا شهودًا".
  • في نهاية المؤتمر الصحفي اشتبك الرجلان، ما أوجب تدخل المنظمين لفض الاشتباك.
المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)