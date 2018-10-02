إيرادات برشلونة تكسر حاجز المليار دولار

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار.

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