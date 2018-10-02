إيرادات برشلونة تكسر حاجز المليار دولار

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار.
التفاصيل:
- عرض برشلونة حساباته السنوية (الثلاثاء) والتي أظهرت أن النادي حقق ايرادات بلغت 1.05 مليار دولار في السنة المالية 2017 -2018.
- حطم نادي برشلونة بهذا رقمه القياسي للعام الخامس على التوالي كما حقق أرباحا للسنة الثامنة على التوالي.
- قال برشلونة إن ارتفاع الإيرادات جاء بسبب زيادة الدخل من حقوق البث التلفزيوني من دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الصفقة القياسية لبيع المهاجم البرازيلي نيمار في أغسطس/أب 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (257 مليون دولار).
- كشف النادي أيضا عن ميزانية قياسية بلغت 1.105 مليار دولار لهذا الموسم والتي تحتاج إلى إقرارها من الجمعية العمومية في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
- أضاف النادي أن ديونه بلغت 181.3 مليون دولار في 30 يونيو/حزيران الماضي.